Mauro Corona incontenibile con la Berlinguer: "Tiri su la gonna e vediamo"

Attimi di imbarazzo nell'ultima puntata della trasmissione Cartabianca. A mettere in difficoltà la conduttrice è stato, ancora una volta, lo scrittore e alpinista Mauro Corona. È stata però Bianca Berlinguer a servire su un vassoio d'argento lo spunto alle provocazioni dell'opinionista fisso del programma. Il dibattito sulla cellulite avviato dalla Berlinguer, infatti, ha stuzzicato Corona, che non è riuscito a trattenersi.

Mauro Corona è ormai ospite abituale della trasmissione Cartabianca, ma l'ultima apparizione televisiva ha creato non poco imbarazzo, soprattutto in studio. " Il pubblico non c'è ma gli operatori presenti stanno tutti ridendo ", ha scherzato la conduttrice poco prima di essere travolta da una serie di piccanti provocazioni lanciate dallo scrittore. Dopo aver discusso di una miracolosa medicina dai poteri "afrodisiaci", Bianca Berlinguer ha invitato l'opinionista a dire la sua in merito all'ultimo libro campione di vendite, un manuale per liberarsi definitivamente della cellulite.

Prima di lasciare la parola all'ospite, la conduttrice ha cercato di mettere - in vano - le mani avanti: " Non dica nulla sulla mia cellulite, io non ce l'ho". Apriti cielo. "Intanto io non lo so se lei ha la cellulite se non vedo. Tiri su le gonne e vediamo" , ha esordito Mauro Corona, subito stoppato dalla Berlinguer: " Non dica stupidate ". Poi ha aperto una parentesi relativa ai prodotti di bellezza utilizzati in larga parte anche dagli uomini: " Non mi stupisco, sono per lo più gli uomini a usare prodotti di cosmesi. Io la cellulite però non ce l'ho. Vuole vedere? Mi tiro giù i pantaloni? ". La conduttrice ha elegantemente rifiutato l'invito, ma Mauro Corona ha lanciato il suo ultimo affondo provocatorio: " Le piacerebbe, eh? Guardi che mi tiro giù i pantaloni se vuole ".

Un atteggiamento non nuovo nella trasmissione della Berlinguer, ma che questa volta ha incontrato la disapprovazione degli internauti. Su Twitter, infatti, in molti hanno criticato l'atteggiamento maleducato e imbarazzante dello scrittore. Era già successo poche settimane fa dopo le osservazioni sulle labbra della ministra Azzolina ed è successo anche questa volta. Qualcuno ha addirittura richiamato l'attenzione sul fatto che, per assistere a certe scene, si debba anche pagare il canone.