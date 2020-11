Dopo il caso Detto Fatto, in Rai ora tagliano anche il twerk

Si dice che il troppo storpia e forse in Rai ora si sta esagerando con la moralizzazione dei contenuti. Il politicamente corretto impera, ma quando si supera un certo limite con l'idea di compiacere un certo tipo di pubblico, il rischio è che quelle stesse persone si sentano sbeffeggiate. Il caso di Detto Fatto, sospeso e "rimpastato" dopo le polemiche per il tutorial su come fare la spesa in modo sexy, rischia di non essere un caso isolato. Anzi, il rischio è quello che diventi la porta d'ingresso di un nuovo periodo della televisione italiana non particolarmente piacevole. A segnalare un altro caso bizzarro che può ricondursi allo stesso filone è Marco Antonellis, che su Affaritaliani segnala quella che ha tutti i contorni di una nuova bizzarria made in Rai.

La spesa sexy su Rai2 pare abbia traumatizzato la Rai e nei corridoi di viale Mazzini si sono alzate le barricate affinché non venga trasmesso nessun contenuto vagamente sensuale nei programmi delle reti della televisione pubblica. A farne le spese nelle ultime ore è stato The voice senior, il nuovo programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Il talent show per la ricerca di nuove voci non più giovanissime pare abbia rischiato di non andare in onda nella sua prima puntata. Il motivo? Il twerk di una concorrente sessantenne che avrebbe imbarazzato i vertici Rai che, probabilmente terrorizzati dal giudizio del pubblico e dei social, hanno provveduto a un tagliuzzamento preventivo della registrazione poche ore prima della messa in onda. A ordinare il taglio è stato l'amministratore delegato in persona, Fabrizio Salini, che nelle scorse ore si è esposto in maniera categorica contro Detto Fatto.