Cate Blanchett travolge giornalista Rai: lui la ringrazia

Mercoledì 31 agosto è iniziata la settantanovesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un evento atteso da tantissimi cinefili, tra film presentati in anteprima mondiale e le tantissime star sbarcate al Lido. Giovedì è stato il giorno di Cate Blanchett, protagonista di “Tár” diretto da Todd Field, in concorso per il Leone d’oro.

Tantissimi fan in attesa del passaggio sul red carpet della diva australiana, che per l’occasione ha indossato un meraviglioso abito Schiaparelli Couture della collezione Autunno-Inverno 2022/23. Molti selfie, decine di autografi, ma anche un “incidente” in diretta televisiva: un siparietto simpatico che ha fatto il giro del web nel giro di pochissime ore.

Terminata la classica sfilata sul tappeto rosso, Cate Blanchett è stata intervistata dall’inviato Rai Mattia Carzaniga. Subito dopo, l’attrice premio Oscar ha travolto involontariamente il giornalista. A scatenare l’ilarità del web è stata la reazione di quest’ultimo: “Thank you” . Una reazione spontanea, anche perché essere “investiti” dalla Blanchett non rientra nell’ordinario.

Come dicevamo, il popolo del web si è scatenato. Ecco una carrellata di commenti: “Anche il giornalista si farebbe calpestare da lei come tutti noi”, “Anche io se Cate Blanchett mi travolgesse con un tir le direi thank you”, “Onestamente io, il giornalista Rai che viene quasi investito da Cate e le dice grazie quasi in ginocchio, lo capisco molto” .

Protagonista sul web ma anche al Lido. La prova di Cate Blanchett in “Tár” è stata elogiata dalla critica internazionale e si parla già di possibile Coppa Volpi. Nell’opera di Todd Field, la stella di Melbourne interpreta una direttrice d’orchestra al centro di uno scandalo di natura sessuale nel mondo della musica classica. Il film uscirà a febbraio 2023 nelle sale italiane distribuito da Universal Pictures International Italy.