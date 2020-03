Caterina Balivo bisticcia con il marito su Instagram: "Offendi la mia categoria"

La pandemia di coronavirus ha registrato nel territorio nazionale 59.138 casi positivi di contagio e 5.476 morti, secondo il relativo bollettino fornito dalla Protezione civile e aggiornato alla giornata di domenica 22 marzo. E il patogeno che l'Italia sta combattendo ha colpito anche il mondo dello showbiz. Diverse sono, infatti, le trasmissioni televisive che hanno subito una sospensione, per via dell'emergenza che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. Tra cui Vieni da me, format condotto da Caterina Balivo su Rai 1. La terza classificata alla finale di Miss Italia 1999 nonché volto Rai si è riattivata sul suo profilo Instagram, condividendo la scorsa domenica una diretta in rete, insieme al marito Guido Maria Brera.

Con il noto finanziare e scrittore capitolino la conduttrice partenopea ha maturato la scelta di avviare un web-format, nato da un'idea di Brera e che si terrà su Instagram per intrattenere tutti nei difficili giorni di quarantena. E, a renderlo noto, sono stati i diretti interessati nel loro intervento social. Tuttavia, in apertura della diretta condivisa domenica con il web, la Balivo e Brera sono diventati protagonisti di un battibecco, che in poche ore è diventato virale in rete.

Poco prima di dare l'annuncio del via al nuovo web-format, Caterina si è indispettita per il modo in cui il marito ha aperto la loro diretta. "Quanto tempo abbiamo?", ha, così, esordito Brera. E la moglie lo ha prontamente redarguito, stizzita: “Non è bello iniziare chiedendo quanto tempo abbiamo”. Poco dopo, la stessa è apparsa adirata per la seconda volta in diretta, quando il marito ha esternato che i conduttori siano soliti non leggere i libri degli scrittori che sono chiamati a intervistare, tanto da fare domande banali in occasione delle interviste. E in risposta all'ultima esternazione del marito, Caterina si è così rivolta al suo Guido: “Stai offendendo me e tutta la categoria dei conduttori. Molto spesso non dipende da noi. Ma, dagli ospiti che non riescono a rispondere nel modo giusto o sono prolissi”.