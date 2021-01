Cecilia Capriotti a cuore aperto: "Quando ero piccola pensavo di avere problemi"

Cecilia Capriotti è una delle ultime vip che è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Al televoto, infatti, ha ottenuto solamente il 3% delle preferenze del pubblico. A sconfiggerla sono state nell’ordine la ex concorrente di Temptation Island Carlotta Dell’Isola, Stefania Orlando e Dayane Mello, come sempre fortissima, che ha ottenuto ben il 60% delle preferenze.

Dal suo punto di vista, sono stati i numerosi equivoci che si sono creati durante la sua permanenza all’interno della Casa – la vicenda sul trascorso familiare di Andrea Zenga e la lite con Maria Teresa – a decretare inevitabilmente la sua uscita. È anche vero, però, che le cose non potevano andare diversamente, perché lei ci ha messo il cuore senza fare strategie di alcun tipo. D’altronde avrebbe potuto riesumare il suo passato poco felice – segnato dalla morte del padre quando era ancora una bambina e un improvviso dimagrimento – ma ha preferito tutelare la sua storia personale e i suoi affetti.

A detta sua, tra le cause della sua eliminazione, c’è stata anche l’amicizia con Tommaso Zorzi che dal pubblico è stata vista di cattivo occhio – soprattutto dalla storica tata del concorrente. Sta di fatto che Cecilia ha scelto di portare nella Casa solo il lato migliore di sé, cosa che le ha dato grande soddisfazione anche se non è riuscita ad arrivare alla fine del reality.

Perché hai voluto partecipare al Grande Fratello Vip?

"Nonostante abbia fatto tanta televisione, volevo farmi conoscere a livello umano e in questo i reality sono perfetti".

Come ti sei sentita ad entrare nella Casa a percorso iniziato?

"Devo dire che speravo di entrare all’inizio semplicemente perché è più facile integrarsi all’interno del gruppo, ma alla fine ho fatto il mio ingresso solo il 18 dicembre. Nonostante ciò ho avuto un’accoglienza stupenda da parte di tutti. Senza contare che Tommaso l’avevo già visto ad alcune serate tra noi c’era stato subito feeling, anche se non ci conoscevamo benissimo. Poi conoscevo anche Giulia, Giacomo e Samantha – in particolare lei è una mia grande amica da 10 anni. Complessivamente, tralasciando la mancanza di mia figlia, mi sono trovata davvero bene".

Perché Maria Teresa era gelosa del tuo rapporto con Stefania e Tommaso?

"Ricordo benissimo quando Maria Teresa ha mandato a fanc**o Tommaso perché voleva dormire con me. In quel momento ho capito che provava una sana gelosia per il mio rapporto con loro. Anche lei infatti era molto legata a Stefania e Tommaso e mi vedeva come un ingombro. A conti fatti, diciamo che quando mi ha nominato era chiara la sua intenzione di vedermi fuori".

Ti sei sentita ferita quando Maria Teresa ti ha nominato?

"Premetto che in un reality è normale fare della strategia, ma personalmente a me importa più dei rapporti umani. Per me Maria Teresa era una confidente – la vedevo come una mamma e mi fidavo di lei al 100%. La sua nomination, con quella freddezza e quella assurda motivazione sul fatto che avessimo parlato di meno, mi ha ferita. Penso di aver discusso con lei con eleganza, ma da parte sua non c’è stata sincerità e ho capito in quel momento che la sua fosse una strategia. Nonostante ciò però la lite era rientrata".

E allora perché quel suo sfogo la sera?

"È stato proprio il suo sfogo a decretare la mia uscita dalla Casa, anche se io non c’entravo niente. È come se il pubblico mi avesse attribuito la colpa e quindi ha preferito votare a favore di Carlotta. Come abbiamo visto, Infatti, Maria Teresa ha spiegato quale fosse il vero motivo del suo sfogo – le continue derisioni e le prese in giro – solo quando il televoto è stato chiuso. A quel punto, però, per me era tardi. Con il senno di poi, devo dire che la lite con Maria Teresa non è stata intelligente perché mi ha portato fuori dalla Casa, ma non potevo fare altrimenti perché per me l’aspetto umano conta davvero tanto".

Oggi cosa provi per Maria Teresa?

"Mi sento come se la avessi idealizzata e resta tanta amarezza e delusione per il suo comportamento. Non escludo che fuori dalla Casa possa darle una seconda possibilità, ma penso che dopo quello che è successo sia difficile tra noi trovare il modo di incontrarci o sentirci. L’amaro in bocca resta, soprattutto perché ha decretato la mia uscita e a me non sarebbe dispiaciuto affatto rimanere qualche settimana in più all’interno del reality".

Cosa pensi di Carlotta?

"Carlotta è una carissima ragazza, nulla da dire a livello umano, ma nella Casa si è trovata come un pesce fuor d’acqua perché tutti avevamo alle spalle delle esperienze lavorative più o meno importanti, mentre lei aveva solo fatto Temptation Island. Penso che quindi abbia avuto delle difficoltà a far emergere la sua personalità. Diciamo che lei ha deciso di non esporsi e forse questa è la strategia migliore. Se ci si si pensa, infatti, nel contesto del gioco chi si espone come me, Sonia e Mario ha vita breve".

Davvero pensi che Zenga voglia fare pena al pubblico per non uscire dalla Casa?

"Assolutamente no, questa frase è stata fraintesa. Il mio intento era quello di fare un paragone tra noi e dire che personalmente io preferisco far vedere il mio lato leggero e spensierato piuttosto che esternare cose sul mio passato poco felici. Penso solo che lui e la sua storia abbiano conquistato il pubblico sulla tenerezza – ma non facendo pena. Il fatto è che Andrea ha frainteso e, invece di dirmelo in faccia, si è andato a lamentare con gli altri a mia insaputa mettendomi in cattiva luce. Senza contare che mi ha nominato quando prima diceva che noi nuovi dovevamo fare squadra e aiutarci a vicenda… Di Zenga penso che sia un ragazzo che non parla in faccia ma alle spalle. Proprio per questo motivo non avrei piacere a rivederlo".

Dopotutto, però, una storia come quella di Zenga funziona, non è vero?

"È una storia di drammi familiari che fa tenerezza e che fa affezionare il pubblico. Non c’è da sorprendersi che quindi sia stato premiato dal pubblico e sia rimasto così a lungo dentro la Casa e che, al posto suo, siano stati eliminati concorrenti come Mario. Nonostante io sia stata eliminata, sono contenta di aver tutelato il mio passato e la mia famiglia, puntando invece tutto sul mio carattere spensierato".

E sulla tua uscita riguardante il fenomeno del razzismo?

"È stato uno scivolone perché mi sono espressa male, ma la mia intenzione era tutt’altra. Volevo solo dire che la situazione in Italia sta migliorando e che c’è sempre maggiore sensibilità per questo tema. Il fatto che nessuno avesse notato il colore della pelle di Enock e che fosse trattato in tutto e per tutto come noi ne era la dimostrazione".

Pensi davvero che Dayane Mello sia sostenuta dal Brasile?

"Sappiamo tutti che lei è votata dal Brasile, beata lei!".

Ci credi all’amore tra Giulia e Pierpaolo?

"Assolutamente sì, mi sembrano entrambi molto genuini e presi l’uno dall’altro. Non ci vedo nessuna strategia perché so che Giulia si era ripromessa di non volere nessuna storia e di voler fare un percorso diverso rispetto a quello che, due anni prima, aveva fatto con Francesco Monte".

E del bacio a stampo con Mario?

"È stato solo uno sbaglio! Tempo fa, infatti, lo avevo nominato perché, durante il bacio hollywoodiano, lui invece di appoggiare le labbra mi aveva dato un vero e proprio bacio a stampo e io mi ero arrabbiata proprio perché a casa ho un compagno. Quindi, se mi ero arrabbiata, perché lo avrei dovuto baciare".

È vero che non hai mai avuto un rapporto sano con il cibo?

"Tutt’oggi ho un rapporto difficile con il cibo, ma questo non mi ha mai portato ad essere né bulimica né anoressica, mai nessuna seria malattia. C’è stato un periodo brutto in cui ero dimagrita tanto ma facendo una dieta ricostituente sono tornata in forma. Certo, ammetto di avere una fissa per linea e di avere paura di ingrassare, penso sempre a cosa devo o non devo mangiare, tendo a riempire il piatto ma magari non mangio tutto e mangio poco e spesso… Era una cosa che non volevo sapesse tutta Italia e per questo mi sono arrabbiata con Maria Teresa".

Questo tuo rapporto con l’alimentazione ti ha creato problemi all’interno della Casa?

"Nessuna difficoltà perché nella Casa c’era molta scelta per mangiare sano e i ragazzi cucinavano benissimo – in particolare Zelletta. Solo una volta mi è capitato di mangiare un piatto di pasta, cosa che io a pranzo non faccio mai".

Quando tuo papà è mancato ti hanno assegnato un’insegnante di sostegno: com’è stato per te quel periodo?

"Questo è esattamente il motivo per cui voglio fare vedere solo il mio lato spensierato. Il mio terrore più grande, infatti, è quello di far pena, proprio perché io mi sono fatta pena da piccolina. Non ero integrata, ero derisa e per questo ho avuto una bruttissima infanzia. Stando con ragazzi che avevo il sostegno per problematiche ben peggiori – io lo avevo perché non parlavo più dalla morte di mio papà, ad un certo punto mi ero convinta di essere down anche io. Quando lo dissi a mia mamma, lei si arrabbiò molto e andò a parlare con le maestre dicendo che io avevo semplicemente subito un trauma".

Come sei riuscita a venirne fuori?

"Beh, queste cose della vita più di tanto non si superano mai, lasciano un segno indelebile… Ne è la prova la mia paura di far pena, cosa che mi spinge a farmi vedere sempre forte e allegra anche quando non è così. Ancora oggi faccio fatica a parlare di mio padre perché scoppio a piangere, così come di quegli anni della mia infanzia molto bui. Certo, se avessi raccontato la mia storia nella Casa avrei commosso tutti, ma non mi avrebbe fatto bene".

Da dove nascono le divergenze tra te e la storica tata di Tommaso Zorzi?

"Quando sono uscita dalla Casa, mia sorella mi ha detto che su Twitter la tata di Tommaso parlava male di me. In effetti me ne ha dette di tutti i colori senza conoscermi – bugiarda, falsa, razzista, ecc. – tanto da iniziare una vera e propria propaganda contro di me per farmi uscire. Così le ho risposto invitandola a smettere perché altrimenti l’avrei denunciata. Un avvertimento che le ho dato per rispetto di Tommaso, altrimenti non ci avrei pensato due secondi ad andare a denunciarla. D’altronde perché doveva avercela con me? A Tommaso ho fatto solo del bene, l’ho fatto ridere ma anche consolato. Se lei veramente gli avesse voluto bene, sarebbe dovuta essere contenta di me e non darmi contro".

Cosa pensi dell’amicizia con Tommaso?

"Con lui mi sono trovata davvero bene, ma da un punto di vista del gioco l’amicizia con Tommaso mi ha tagliato le gambe perché tutti i suoi fan si sono scagliati contro di me perché pensavano che lo potessi allontanare da Stefania".

Chi vorresti veder vincere a questa edizione?

"Non saprei davvero come rispondere… Prima di entrare avrei detto Maria Teresa ma, dopo averla conosciuta di persona, direi sicuramente Tommaso. Lui, diversamente dagli altri che stanno volentieri lì, sta facendo davvero un sacrificio visto la sua insofferenza, senza parlare del fatto che è un ragazzo d’oro –divertentemente ma anche molto intelligente e profondo".

