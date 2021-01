"Ho amiche da vent'anni che non se ne sono accorte...": svelato il segreto di Cecilia Capriotti al Gf Vip

La nomination di Maria Teresa Ruta a Cecilia Capriotti non è andata giù alla showgirl e nei giorni precedenti tra le due ci sono stati scontri molto accesi. In particolare, alla Capriotti non è piaciuto che la Ruta le abbia detto che non si sono mai confidate, quando invece la ragazza le ha raccontato i suoi trascorsi problematici col cibo. Era questa la famosa confessione sulla quale in settimana la Capriotti ha insistito, sperando non venisse resa nota. È stata una settimana complicata sia per Maria Teresa che per Cecilia, che si è sentita tradita nella sua fiducia da parte della veterana della Casa.

" Guardandoti da persona che ha avuto dei disturbi alimentari ho notato che nei primi giorni ce la facevi. Riempivi lo stesso piatto, poi ravanavi e buttavi via. E volevo sapere come stai ", con queste parole Maria Teresa Ruta si è approcciata a Cecilia Capriotti, facendola aprire. " Eh, amore... Io non ho un rapporto sano con il cibo e non l'ho mai avuto. Fin da piccola avevo il complesso della magrezza. Come sono cresciuta ho messo su forme e ho iniziato con le diete ", inizia così il racconto di Cecilia, comune a molte donne. Un racconto che, per quanto personale, è stato fatto sotto l'occhio delle telecamere e non potevaessere tenuto nascosto dal Grande Fratello. La Capriotti ha poi continuato: " Da quando mi sveglio a quando vado a dormire io penso al cibo, perché me lo devo meritare. È difficile nelle cene, in società... Io riempio il piatto per far vedere che... Ho amiche da vent'anni che non se ne sono accorte ". Una confessione profonda che Cecilia Capriotti pensava la potesse rendere immune dalle nomination della Ruta.