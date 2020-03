Cecilia e Ignazio tornano nel confessionale: "Ve la ricordate questa?"

Non è di certo facile ingannare il tempo in quarantena. A pensarci bene, però, sono tantissime le cose che si possono fare comodamente chiusi in casa. Ci si può dedicare alla lettura, recuperare gli episodi arretrati delle proprie serie tv preferite, prepararsi al cambio dell’armadio in vista della nuova stagione, fare giochi in famiglia, pendersi cura del proprio corpo tra sana alimentazione, una nuova beauty routine e allenamento fai da te.

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, invece, la quarantena sembra essere il momento migliore per fare un tuffo nel passato. Come sappiamo, i due si sono conosciuti proprio quando erano all’interno della casa del Grande Fratello Vip, per cui è facile che la loro mente torni a quei giorni adesso che di nuovo si trovano a dover trascorrere giornate rinchiusi tra quattro mura. All’epoca lui era single, lei fidanzata con Francesco Monte. Nella casa si sono conosciuti, voluti bene, avvicinati. Fino al punto in cui le carezze, i baci, gli abbracci e le coccole sono diventati troppo intimi per non suscitare l'attenzione del pubblico ma anche del fidanzato di lei. Dopo il confronto di Francesco con Cecilia, la storia tra i due è sembrata chiudersi, seppur con della confusione generale. Confusione risolta dopo poco, visto che nei giorni successivi la Rodriguez e Moser si sono lasciati andare completamente a scambi di effusione davanti e dietro le telecamere.

È così che i fan si sono appassionati alla nascita di una nuova storia d'amore, affibbiando ai due il nomignolo di coppia ‘Ceciazio’ e, a distanza di più di 2 anni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a vivere una storia d’amore come poche. Così, in questi giorni di quarantena, Chechu lo ha fatto tornare come per magia nel confessionale del Grande Fratello Vip, il tutto grazie a un effetto di Instagram.

Ecco così che, in un batter d’occhio, Ignazio Moser si è ritrovato di colpo con la poltrona dorata alle sue spalle. "Ignazio Moser per favore in confessionale. Siediti, ti farò un po’ di domande" , ha esordito Cecilia iniziando a scherzare con lui. Di tutta risposta, lui ha preso una sedia e si è seduto ma, grazie all’effetto Instagram, sembrava davvero quasi fosse seduto proprio sulla poltrona del confessionale! "Come è andata la tua giornata?" , ha chiesto allora Cecilia. Lui ha risposto di aver lavorato, al che la fidanzata ha proseguito: "Come sono andate queste due settimane all’interno della casa?" . La risposta di Ignazio è stata un tuffo nel passato: "Mah, mi sono fatto nuovi amici, ho trovato l’amore…" . A questo punto si è poi alzato interrompendo il gioco.

Come se non bastasse, Cecilia si è lasciata travolgere dalla nostalgia e, nelle Instagram stories, ha messo ben in evidenza la camicia di Ignazio, lanciando un sondaggio social: "Ve la ricordate questa? " . Ebbene sì, è proprio una camicia che Ignazio ha usato spesso all’interno della casa dove tutto è iniziato.

