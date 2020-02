Celine Dion in lutto: morta la madre. Le strazianti parole dal palco

Grave lutto per Celine Dion che nei giorni scorsi ha perso l'affetto di sua madre, venuta a mancare all'età di 92 anni. La dolorosa perdita è stata annunciata sul web dalla popstar che, attraverso un post commemorativo pubblicato su tutti i suoi canali social, ha salutato con amore la mamma. A quattro anni dalla scomparsa dell'adorato marito, la popstar torna a soffrire per la perdita di una parte della sua famiglia.



Teresa Tanguay Dion, 92 anni, si è spenta a Montreal venerdì scorso, dopo una vita dedicata ai suoi quattordici figli, di cui la popstar era la più giovane. Per ricordarla Celine Dion ha scelto di dedicarle i due concerti di Miami, in programma poche ore dopo la tragica scomparsa della donna. La cantante ha aperto il suo "Courage Tour" all'American Airlines Arena intonando le note del celebre brano "Over the rainbow", dedicandolo a Tesera " mia madre, il mio eroe ". È però nella seconda serata di spettacolo a Miami che Celine Dion ha parlato, per alcuni minuti, della madre.



La popstar canadese ha rassicurato i suoi fan presenti, spiegando che la madre era malata da tempo, come riporta il Miami Herald: " Voglio che voi sappiate che sto bene. Sapevamo che ci avrebbe lasciato presto. Quindi tutti i miei fratelli e sorelle - e io - siamo andati a Montreal per stare con lei prima che morisse. Siamo convinti che la mamma abbia aspettato che fossimo tutti insieme prima di partire" . Parole toccanti quelle dette dalla Dion dal palco di Miami, dove ha aggiunto con voce rotta: " Mia mamma, adorava ridere, adorava ballare e adorava cantare ".



Come la figlia anche Teresa Tanguay Dion era conosciuta sul piccolo schermo. La donna aveva infatti condotto una trasmissione di ricette di cucina sulla rete televisiva francese TVA. Prima di riprendere il concerto Celine Dion ha fatto un accorato appello ai suoi fan: " Voglio che sappiate che una delle sue più grandi gioie è stata vedere il pubblico cantare e ballare nei miei spettacoli, anche mio padre. Quindi sapete una cosa? Alziamo il tetto: siete pronti a divertirti, Miami? ". Innescando una lunga ovazione del pubblico presente all'Arena.