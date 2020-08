Chanel Totti in copertina accende l'ira dei genitori: "Si mercifica il corpo delle adolescenti"

Da giorni sui social è montata la polemica contro il settimanale Gente, che nel numero in edicola ha dedicato la copertina a Francesco Totti ma, soprattutto, a sua figlia Chanel. La secondogenita del Capitano e di Ilary Blasi è una bellissima ragazzina ma, appunto, è poco più che una bambina. La scelta di metterla in copertina, di spalle, dando evidenza al suo corpo non è piaciuta al popolo della rete, sempre pronto a stigmatizzare comportamenti ritenuti sbagliati, e nella serata di ieri è arrivato anche l'intervento dei genitori della piccola Chanel.

è nata il 13 maggio 2007, a meno di due anni di distanza dal fratello Cristian. Il 10 marzo 2016, invece, è nata Isabel , la piccola di casa. La famiglia Totti è molto unita e sia Francesco che Ilary tengono particolarmente alla privacy dei loro bambini. Solo negli ultimi anni i tre fanno brevi apparizioni sui social dei genitori. Chanel, come tutte le ragazzine della sua età, ha aperto un suo profilo Instagram e uno TikTok ed è soprattutto in quest'ultimo che è la ragazza è particolarmente attiva, con contenuti tipici per le ragazzine della sua età. Da ormai diversi anni, Chaneltantissimo a sua madre Ilary Blasi. Bellissima ma ancora acerba, la ragazzina è stata celebrata dal settimanale Gente.

La scelta di dedicarle la copertina, scegliendo uno scatto che la ritrae in costume e di spalle, non è però piaciuta. Sono immediatamente piovute critiche sul giornale, che ha oscurato il volto della ragazza ma ne ha messo in evidenza il lato B, un comportamento che ai più è apparso ipocrita ma, soprattutto, poco rispettoso nei confronti di una ragazzina di appena 13 anni. " Davvero dobbiamo spiegarvi che mettere in copertina il lato B a nudo di una tredicenne non è accettabile anche se le censurate il volto? E che commentarla sessualmente, oggettificandone il corpo, è una violenza verbale a una bambina? ", si legge tra i tanti commenti su Twitter.