La dedica di Ilary Blasi alla figlia Isabel: "Rimani sempre curiosa della vita"

" E poi 4 anni fa arrivi tu .....tanti auguri piccola di casa e rimani sempre così curiosa della vita ! Con amore mamma ", così Ilary Blasi ha fatto i suoi auguri di compleanno alla più piccola di casa Totti. Isabel, la figlia minore del campione di calcio e di Ilary Blasi, festeggia oggi il suo quarto compleanno e mamma e papà hanno scelto di festeggiarla sui social, con alcuni messaggi d’auguri condivisi sui rispettivi profili social.

Isabel è la terza figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, nata dopo Cristian e Chanel. In questo momento di particolare difficoltà per il nostro paese anche i Totti hanno deciso di ritirarsi nella quiete della loro casa di Roma e godersi la famiglia. I festeggiamenti per il compleanno della piccola Isabel, che oggi compie 4 anni, non sono stati però rimandati e Ilary ha scelto di celebrare la ricorrenza della sua bambina con una piccola festa casalinga a cinque. Palloncini rosa, festoni e decorazioni a tema Minnie e una torta di compleanno con tanto di candeline. Mamma Ilary ha però deciso di festeggiare Isabel anche con un dolce messaggio affidato ai social network, ricordando come, quattro anni fa, la sua nascita abbia arricchito la loro famiglia.