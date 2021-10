Chapelwaite, da Stephen King la serie horror perfetta per Halloween

Se c'è uno scrittore in grado di creare materiale adatto per storie da vivere durante il periodo di Halloween quello è Stephen King, autore la cui opera si cela dietro la serie Chapelwaite, miniserie che ha debuttato su Tim Vision. Composta da dieci episodi, Chapelwaite verrà messa in onda in due blocchi: i primi cinque episodi arrivano il 26 ottobre, mentre i restanti cinque saranno disponibili a partire dal 2 novembre, per poter godere a pieno del weekend lungo della notte delle streghe.

Chapelwaite è tratto da un racconto di Stephen King contenuto nell'opera A volte ritornano che rappresenta una sorta di prequel del libro Le notte di Salem, uno dei capolavori dello scrittore del Maine, in grado di restituire con precisione e orrore la figura mitologica del vampiro. Nonostante il punto di partenza sia proprio il racconto intitolato Jerusalem's Lot, gli autori di Chapelwaite - Jason e Peter Filardi - sembrano aver scelto la strada di un libero adattamento, che dunque non seguisse pedissequamente quanto narrato nel racconto d'origine: ecco allora che alcuni personaggi non vengono portati in scena e sostituiti con altri che sembrerebbero tesi ad arricchire la complessità narrativa dell'opera.

Chapelwaite, la trama

La trama di Chapelwaite inizia sul finire dell'Ottocento e si concentra sul Capitano Boone (l'Adrien Brody de Il pianista) che, dopo essere rimasto vedovo, decide di abbandonare la sua carriera in mare per poter costruire un futuro migliore per i suoi tre figli, tutti di etnia mista. La famiglia si sposta quindi in un piccolo paese del Maine, in cui il nome Boone non viene visto di buon occhio, ma sembra invece assoggettato a vecchie maledizioni e misteri oscuri. Quando il capitano e i suoi figli cercano di integrarsi nella comunità ne ricevono in cambio solo gesti d'odio, crudeltà e isolamento. Ma cosa si nasconde davvero dietro l'odio che la famiglia Boone è costretta a sopportare?

Una serie horror efficace

In Chapelwaite sono presenti tutti gli elementi che hanno reso grande la produzione di Stephen King. Come spesso accade nelle storie nate dalla mente dello scrittore, la trama si dipana in una piccola cittadina dove il vero male non si annida nel soprannaturale, ma nell'anima nera degli esseri umani: il Capitano Boone non deve affrontare solo minacce che travalicano il confine della realtà, ma molto spesso si trova a dover fronteggire odio, giudizi moraleggianti e pregiudizi che vendono da idee bigotte. Questo terreno narrativo si mostra senz'altro fertile per la costruzione di un mondo pieno di minacce che affascina lo spettatore e lo invoglia a proseguire nella visione.

Con i personaggi ben caratterizzati e una resa tecnica che fa della malinconia e del non-visto il proprio punto di forza, Chapelwaite è una serie che tende a spingere molto sul pedale dell'acceleratore per quanto riguarda horror e dettagli truculenti - il che potrebbe renderla una serie non adatta a tutti. Per coloro che però sono in qualche modo affascinati da storie macabre, piene di maledizioni, misteri e segreti che si annidano nell'oscurità, Chapelwaite potrebbe essere il prodotto più adatto, anche grazie a un ritmo che rende quasi impossibile interrompere la visione prima di essere giunti al traguardo.