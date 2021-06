L'intervento e il silenzio: cosa sta succedendo a Monte Carlo

Per settimane si è parlato di una presunta crisi coniugale tra Charlene di Monaco e il marito, il principe Alberto. La principessa si trova in Sudafrica dallo scorso marzo, per seguire da vicino una delle cause della sua fondazione, cioè la difesa dei rinoceronti, in via d’estinzione, dal bracconaggio. Questa lontananza non ha fatto che acuire la sensazione che qualcosa non andasse per il verso giusto tra Charlene e Alberto.

L’operazione alla testa

Invece, come spiegano in queste ore i giornali di mezzo mondo, Charlene di Monaco non è ancora tornata a casa non per sua volontà, ma a causa di un delicato intervento chirurgico alla testa, avvenuto lo scorso 23 giugno. In realtà la principessa aveva già subìto lo stesso tipo di operazione a maggio 2021 ma, a causa di complicazioni, i medici hanno deciso di intervenire di nuovo. Durante il suo soggiorno sudafricano, infatti, Charlene ha contratto una seria infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a stare lontano dal Principato di Monaco e dalla sua famiglia. Un portavoce di Palazzo ha precisato che Charlene di Monaco “ha subìto procedure multiple e complicate per aver contratto un’infezione che ha preso gola, naso e orecchio a maggio”.

Ora, in un comunicato inviato al People, la principessa rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute, spiegando anche perché non sarà a casa per festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con il principe Alberto, il prossimo 1° luglio: “Quest’anno sarà la prima volta che non sono con mio marito per il nostro anniversario, questo è difficile e mi rattrista. Tuttavia Albert e io non avevamo altra scelta che seguire le istruzioni dell’equipe medica anche se è estremamente difficile. Lui è sempre stato il supporto più incredibile per me. Le conversazioni quotidiane con lui e i miei figli mi aiutano immensamente a mantenere alto lo spirito, ma mi manca stare con loro. È stato speciale quando la mia famiglia è venuta in Sudafrica, è stato veramente meraviglioso vederli e non vedo l’ora di riunirmi a loro”.

Nessun mistero

Dunque non vi sarebbe nessun enigma nell’assenza di Charlene di Monaco dalla corte, nessuna crisi matrimoniale, bensì un motivo grave, di salute. La principessa dovrà trascorrere un periodo di convalescenza prima di tornare dal marito e dai figli. Su Instagram Charlene ha postato un video che raccoglie i momenti più belli della sua storia d’amore con il principe. Nella didascalia leggiamo: “Felice anniversario Albert. Grazie per la benedizione dei nostri bellissimi bambini”.

Intanto il Principato, pur consapevole che non potranno esservi grandi festeggiamenti il prossimo 1° luglio, ha scelto comunque di omaggiare il principe Alberto e sua moglie con l’emissione, da parte dell’Office des Emissions de Timbres-Poste di Monaco, di quattro francobolli che i collezionisti potranno acquistare a 1,50 euro proprio dal primo giorno di luglio. Uno dei francobolli riporta le iniziali degli sposi, il secondo ritrae la coppia nel giorno delle nozze, nel terzo ci sono anche i loro figli e nel quarto viene ripresa una foto di Charlene e di Alberto durante un evento ufficiale nel 2018. In attesa di rivederli di nuovo insieme.