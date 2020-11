"Che canile, puzza di m...". Imbarazzo al Gf Vip per gli odori nella camera della contessa

I concorrenti sono chiusi nella casa del Grande Fratello ormai da oltre due mesi e la fine del gioco per loro sembra essere molto lontana. Stando alle prime indiscrezioni, attualmente la puntata finale del programma è stata fissata per l'8 febbraio ma non sono da escludere possibili ulteriori prolungamenti. I vip ancora non sanno che trascorreranno il Natale in Casa, anche se sospettano che la finale possa slittare, anche se non sanno di quante settimane. Il gioco per loro prosegue regolarmente, anche se da qualche giorno inizia a esserci una certa insofferenza della Casa, soprattutto per quanto riguarda la contessa. Non più idolatrata e trattata con i guanti, Patrizia De Blanck sta litigando con molti concorrenti ultimamente ma c'è di più, perché i suoi coinquilini lamentano un certo olezzo che proverrebbe dalla sua stanza da letto.

A far emergere la questione sono stati Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che durante un momento conviviale hanno intrapreso l'argomento. In quel momento, Patrizia De Blanck non era presente in sala e così hanno potuto dialogare liberamente, scambiandosi impressioni su un fenomeno che inizia a essere un importante elemento di disturbo all'interno della Casa. " Nella camera della contessa non sentite puzza stasera? ", chiede la bionda showgirl agli altri concorrenti e il primo a rispondere è Andrea Zelletta: " Mamma mia, che canile! Brutta proprio. Puzza di fogne del bagno dove non c’è la ventilazione. Mamma mia, oh. Oggi stavo sul divano lì e mi veniva da vomitare ". Parole che non lasciano spazio a dubbi quelle dei ragazzi. Stefania Orlando, una delle senatrici della Casa, ha cercato di dare una spiegazione logica all'olezzo fastidioso: " Sicuramente sarà un problema di ristagno. Forse lei si è abituata. Perché poi l’altro giorno quando sono entrata che lei era arrabbiata con Tommaso, si sentiva, però poi dopo un po’ che stai dentro ti abitui e non la senti più ".