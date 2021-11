"Che ca... stai dicendo?". Alex Belli di nuovo nella bufera per la frase choc

" Le donne sono provocatorie allora è giusto che le donne vengano picchiate dai mariti ". È questa la frase choc che ha fatto finire al centro di una nuova bufera mediatica Alex Belli. Una frase che, estrapolata dal contesto, ha fatto invocare la sua squalifica immediata da parte del popolo del web. Ma in realtà l'affermazione di Belli, seppur fuori contesto e decisamente infelice, è stata male intepretata. Ma la polemica si è comunque scatenata.

Alex stava discutendo con Jo Squillo e Davide nella sauna. Il tema del confronto sempre lo stesso: l'accesa lite tra lui e Aldo Montano. Per giustificare quanto accaduto tra loro e la rissa quasi sfiorata, Alex Belli ha utilizzato una metafora per far capire di essere nel giusto: " Io dopo avere provocato Aldo a parole devo beccarmi lo spintone? Allora le donne sono provocatorie, è giusto che le donne vengano picchiate dai mariti, ok è questo quello che vuoi dire? ". Un paragone che i suoi interlocutori hanno trovato decisamente infelice e fuori luogo rispetto a quanto accaduto tra lui e Aldo e Jo Squillo non ha mancato l'occasione di farlo notare con sprezzo a Belli: " Ma che cosa vuol dire? Che cagata stai dicendo? ".

Alex Belli ha provato a spiegare l'intento con il quale ha utilizzato la triste metafora, ma Davide - compresa la delicatezza dell'argomento - ha suggerito a tutti di cambiare discorso: " Ok è un esempio ma non entriamo in questi argomenti, cambiamo discorso ". Ma ormai il danno era fatto. Il video, proposto in versione tagliata e in versione integrale, si è diffuso a macchia d'olio sui social network, facendo finire al centro delle critiche Belli. In molti hanno compreso il suo paragone, ma non hanno comunque gradito l'esempio, considerato fuori luogo per la serietà del tema.