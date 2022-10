"Prima che lo faccia qualcun altro...". Il gender reveal di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è incinta e sarà mamma di un maschietto. Dopo varie indiscrezioni, confermate appena pochi giorni fa dalla diretta interessata e dal suo compagno, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di organizzare un gender reveal per i parenti e gli amici. Le immagini sono state condivise sui social " prima che lo faccia qualcun altro ", ci ha tenuto a specificare Aurora Ramazzotti, riferendosi probabilmente alla fuga di notizie che c'è stata sulla gravidanza e che l'ha costretta a una lontananza social prima di poter rivelare di essere incinta, una volta trascorso il periodo di "sicurezza".

Ora, però, è uscita allo scoperto e ha potuto dare una grande festa organizzata da Sara Daniele, amica storica di Aurora Ramazzotti, che lei definisce "sorella". È stata una festa movimentata e allegra, che ha visto anche la presenza dei nonni, sia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, sia dei genitori di Goffredo Cerza, compagno di Aurora da diversi anni. Palpabile l'emozione di Michelle Hunziker durante la festa, un'emozione che non nasconde e che fa esplodere in una foto condivisa sul suo profilo Instagram in cui si mostra palesemente commossa.

Fiocco azzurro in casa Cerza-Ramazzotti e grande soddisfazione per la conduttrice svizzera, che diventerà nonna in giovane età. D'altronde, alla nascita di Aurora, Michelle Hunziker era appena ventenne e la sua storia d'amore con Eros Ramazzotti riempiva tutti i rotocalchi rosa degli anni Novanta. Ora, come vuole il ciclo della vita, la storia si ripete. Goffredo e Aurora non sono sposati e, almeno per il momento, hanno dichiarato di non avere intenzione di fare quel passo. A breve si trasferiranno nella nuova casa acquistata ben prima di sapere dell'arrivo del bambino e si preparano a iniziare questa nuova avventura, che li renderà genitori il prossimo aprile circa, come dichiarato in una storia da Michelle Hunziker, che già si dedica agli acquisti per il piccolo.