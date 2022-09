Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza: "Scusate, non era ancora il momento"

" È andata così! ". Aurora Ramazzotti ha confermato di essere in dolce attesa. L'annuncio è arrivato, neanche a dirlo, attraverso Instagram con un video ironico, che ha messo a tacere ogni indiscrezione circolata fino a oggi. Nel filmato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha ironizzato sullo scoop anticipato dal settimanale Chi, dando valore al lavoro di Alfonso Signorini.

" Chiedi a Signorini se sono incinta ", ha scherzato l'influencer con mamma Michelle e poi si è scusata con i suoi 2,4 milioni di follower per avere mantenuto il segreto così a lungo: " Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente ". Aurora Ramazzoti ha atteso l'ingresso nel secondo trimestre di gestazione per annunciare sui social, dove è attivissima, l'arrivo di un bebè dal compagno.

Fidanzato: chi è Goffredo Cerza

Ventisei anni di Roma, ma trasferitosi a Londra (dove si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London), Goffredo Cerza è al fianco di Aurora Ramazzatti da ormai cinque anni. La coppia si è conosciuta nel 2017 proprio nel Regno Unito grazie all'amica Sara Daniele. Da allora Aurora Ramazzotti e Goffredo vivino la loro storia sui social. Dopo una crisi momentanea avvenuta nel 2021, i due sono tornati a mostrarsi uniti e affiatati fino all'indiscrezione su quel test di gravidanza, acquistato in Sardegna da Michelle e Aurora, poco dopo essere rientrata da una vacanza in barca. " E' incinta ", ha rivelato poche settimane fa in esclusiva il settimanale Chi ma Aurora e Goffredo non hanno smentito la notizia né confermata. Fino alle scorse ore.

Il video dell'annuncio