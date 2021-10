"Cosa ti tocco?", "Il ca....": la brutta caduta di stile di Manuel

Sul web è esplosa la polemica per l'ennesima rispostaccia che Manuel Bortuzzo ha dato a Lucrezia dopo che quest'ultima ha tentato un approccio affettuoso nei suoi confronti. Una coccola mattutina si è trasformata ben presto in un siparietto scurrile, che ha coinvolto anche Aldo Montano.

L'episodio si è consumato mentre i concorrenti stavano facendo colazione insieme in cucina. Lulù Selassie si è avvicinata a Manuel accarezzandogli il collo e il nuotatore è letteralmente sbottato: " Ma perché mi devi toccare il collo? ". La ragazza, sorpresa dal rimprovero stizzito del giovane, ha replicato: " Cosa ti devo toccare? ". E Bortuzzo è esploso: " Il cazzo! ". I due si sono allontanati l'uno dall'altra, ma seppur a distanza la Selassie ha rimarcato la mancanza di garbo del nuotatore e Aldo Montano ha commentato: " Già Manuel perché sei così scurrile? ".

Il video dell'episodio è rimbalzato sui social network, scatenando la rabbia del popolo del web, che si è trovato diviso tra i sostenitori di Lulù e quelli di Manuel: " Si ma lei è fastidiosa. Se ti ha fatto capire in tutti i modi che non è interessato perché lo tocchi", "È di una finezza questo ragazzo…", "No vabbé ma sto cafone ".

Una cosa è certa, il pressing della principessa etiope su Bortuzzo sta sortendo effetti decisamente indesiderati e ultimamente i modi gentili di Manuel si sono persi soprattutto con Lulù. Passi che il nuotatore ha messo in chiaro che tra loro non ci sarebbe potuta essere nient'altro che amicizia. Passi che Lucrezia Selassie continua a tallonare Bortuzzo, risultando un po' pesante con le sue attenzioni. Ma a tutto c'è un limite soprattutto perché gli episodi in cui Manuel tratta male Lulù si stanno moltiplicando e l'atteggiamento del gieffino non è sfuggito all'occhio attento del pubblico, che sui social lo ha criticato in più di un'occasione.

Una settimana fa Manuel era finito nell'occhio del ciclone per le rispostacce date a Lulu durante una chiacchierata in camera. Prima aveva rifiutato le sue avance con la scusa della camicia costosa poi, quando lei si era mostrata gelosa di alcuni suoi atteggiamenti, Bortuzzo l'aveva gelata: " Se devi fare così mi fai proprio seccare le palle, ti giuro. Inizia a non rompermi i coglioni per queste cose qua e lasciami in pace ". Poche ore prima il nuotatore aveva addirittura rifiutato malamente il contatto con Lucrezia: " I tuoi baci? Non mi vanno, non darmeli ". Sempre peggio insomma. Lulù dovrà sì accettare che non c'è storia con Manuel (e lasciarlo libero di vivere il suo Gf), ma il nuotatore farebbe bene a ridimensionare i toni.