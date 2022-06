"Chi ca... è Strehler?". La gaffe di Fedez

" Chi ca... è Strehler, raga? ". E la figuraccia è servita. Stavolta ci sono poche scusanti: Fedez è incappato in una gaffe smaccata, anzi teatrale (è proprio il caso di dirlo). Nella più recente puntata del podcast Muschio Selvaggio, da lui condotta, il rapper è scivolato sulla figura di Giorgio Strehler, uno dei più celebri attori e registi italiani del Novecento, di cui tuttavia il marito di Chiara Ferragni ha ammesso di ignorare l'identità. E pensare che il compianto artista fu anche il cofondatore del Piccolo Teatro di Milano, fiore all'occhiello della città ambrosiana nella quale Fedez è nato.

La gaffe, che ha immediataente fatto il giro dei social, è scattata durante una conversazione con l'ospite Gerry Scotti. In particolare, è avvenuta mentre il presentatore Mediaset stava parlando del proprio rapporto con la politica e con le ipotesi - sempre smentite - di una sua discesa in campo. " Mi hanno detto: tutti gli anni noi proponiamo un candidato, ma per i giovani di Milano non ce lo abbiamo... ", aveva confidato Gerry, spiegando di aver risposto che quello non era un problema suo. A quel punto, il conduttore di Canale5 ha aggiunto: " L'ultimo candidato che avete avuto chi era? Strehler, dicono. Vabè, il paragone mi sembra anche un po' altisonante... ".

E qui si è consumata la figuraccia. " Io sto annuendo facendo finta di chi sia... ", ha commentato Fedez, con lo sguardo perplesso. E anche il suo amico e youtuber Luis Sal, presente alle registrazioni del podcast, sembrava altrettanto confuso. " Chi ca... è Strehler, raga? ", ha rincarato di colpo il rapper. E Gerry Scotti, a testa bassa: " Uno dei più grandi registi e attori di teatro in Italia ". Al marito di Chiara Ferragni non resta che abbozzare uno "scusate", accompagnato da una risata.

Chi cazz* è STRELLER raga? pic.twitter.com/RxFiXRPTpP — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 21, 2022