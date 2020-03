Chiara Ferragni ancora presa di mira sui social: "Sembri finta"

Chiara Ferragni e Fedez sono tra i volti noti che si stanno spendendo maggiormente sui social per intrattenere gli italiani bloccati in quarantena nelle loro abitazioni. Sono state tante le dirette fatte dalla coppia, che dal balcone di una delle loro camere da letto hanno per lunghi giorni intrattenuto il loro quartiere e centinaia di migliaia di persone collegare via Instragram live per assistere alle perfomance. Hanno cantato tantissimi artisti, da Emma Marrone ad Andrea Bocelli prima che la coppia decidesse di interrompere tutto in segno di rispetto per i tanti di morti del coronavirus.

I Ferragnez non hanno però smesso di intrattenere i loro seguaci attraverso i social, dove con elevata frequenza sia Fedez che Chiara Ferragni pubblicano contenuti divertenti e ironici, che hanno spesso come protagonista il piccolo Leone. Anche loro si trovano costretti in casa, dove trascorrono la loro quarantena in un periodo così complicato per il Paese. Pochi giorni fa è stato anche il compleanno del bambino, che ha compiuto 2 anni. Chiara Ferragni si è cimentata nella preparazione di una crostata per il suo bambino, visto che la festa programmata non è stato possibile realizzarla per i blocchi imposti dal decreto di Giuseppe Conte contro il coronavirus. Soprattutto Chiara Ferragni sente la responsabilità di decine di milioni di follower da intrattenere e convincere a stare a casa e così cerca soluzioni per far divertire e trascorrere il tempo in serenità.