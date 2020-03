Chiara Ferragni contro Doutzen Kroes: "Grazie coronavirus? Sei irrispettosa"

Dopo la ramanzina a Vanessa Hudgens, Chiara Ferragni torna ad ammonire, virtualmente, un’altra star dello showbiz internazionale, che sui social ha minimizzato sull’emergenza mondiale da coronavirus. L’imprenditrice digitale, attraverso il suo canale Instagram seguito ormai da oltre 19 milioni di follower, si è scagliata duramente contro la modella olandese Doutzen Kroes, 35 anni, che nelle scorse ore aveva pubblicato sui social un post (poi rimosso) dove ringraziava il coronavirus.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva criticato l’atteggiamento fatalista e superficiale dell’attrice americana Vanessa Hudgens, celebre per aver recitato nella serie cult "High School Musical", che aveva parlato sui social di " semplice virus che inevitabilmente porterà alla morte di molti ". A distanza di pochi giorni la Ferragni - che per prima si è mossa con il marito Fedez per lanciare una raccolta fondi pro emergenza- si è vista costretta a intervenire nuovamente dopo la pubblicazione di un post scioccante della modella olandese Doutzen Kroes. Quest’ultima ha pubblicato sulla sua pagina Instagram poche parole: " Grazie, coronavirus ". Con il suo messaggio la modella avrebbe voluto rendere omaggio al silenzio e alla natura, che in questo momento godrebbero di una pausa dal''inquinamento. Il post, però, non è stato compreso, scatenando la reazione furiosa di molti suoi follower e soprattutto l’indignazione di Chiara Ferragni, che sui social ha inviato un duro messaggio alla modella.

" Onestamente questa cosa è fott*tamente irrispettosa: ci sono centinaia di migliaia di persone toccate da questo virus, migliaia di persone che stanno morendo, dottori che non sono in grado di vedere le loro famiglie per settimane, persone che stanno perdendo il loro lavoro, Paesi che collassano. E tu dici che dovremmo essere grati per questo virus? Sono il buonsenso e la maturità a che dovrebbero farti apprezzare le piccole cose, non un virus mortale. Di cosa diavolo stai parlando? ".

Le parole di Chiara Ferragni e le migliaia di messaggi di protesta inviati alla modella hanno portato la Kroes ha cancellare il post e a scusarsi, via social, con i follower, spiegando di esser stata fraintesa e di aver voluto, in realtà, mandare un messaggio di speranza. Compreso solo da lei, forse.