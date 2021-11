Lite in diretta tra Fedez e Ferragni: "Ora me ne vado"

Ai Ferragnez mancava solo la lite in diretta per completare il cerchio di una vita spesa davanti ai social network. Chiara Ferragni e Fedez non si sono fatti mancare neppure quella, bisticciando su Twitch durante una live per colpa di un rutto elargito dal rapper ai suoi fan connessi in quel momento.

Il cantante si è sentito così tanto a suo agio nel suo studio di registrazione, che non è riuscito proprio a trattenersi e a poco sono valse le scuse (e la manina davanti alla bocca, come si insegna ai bambini) per non fare esplodere la moglie. E l'episodio ha attirato l'attenzione del popolo del web.

Fedez e Chiara Ferragni stavano tenendo una diretta sulla piattaforma di livestreaming Twitch. Argomento della live gli spoiler sul nuovo disco del rapper. Ma proprio in avvio di diretta, dopo quindici minuti di registrazione, Fedez si è lasciato sfuggire un rutto davanti al microfono aperto e Chiara Ferragni è letteralmente sbottata: " No amore, al prossimo me ne vado". La sorpresa di Fedez non ha fatto retrocedere la moglie, che ha proseguito seccata: "No veramente, io li odio. È una cosa orrenda. Anche Leo ora rutta perché tu continui a ruttare ".

Il rapper, sentitosi punto sul vivo, ha replicato all'influencer cercando di discolparsi: " Adesso rutta per colpa mia? Ma dai ". Senza tenere conto delle "prove" che la moglie stava per offrire ai suoi fan in diretta, alimentando di fatto l'ironia e il sarcasmo nei commenti alla live: " Beh, dice: 'Come papà'. Io non lo faccio mai, quindi... ". I commenti sotto al video si sono sprecati, ma la scaramuccia tra moglie e marito è proseguita poco dopo con l'ammissione dell'imprenditrice digitale: " Io e Fedez litighiamo spesso ".