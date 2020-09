La notizia bomba: "Chiara Ferragni è incinta. A breve l'annuncio"

Da qualche settimana si rincorrono le voci sulla presunta nuova gravidanza dell'influencer Chiara Ferragni. Oggi il sito Fanpage.it rilancia la notizia ottenuta da alcune fonti e annuncia che la Ferragni e il marito Fedez ufficializzeranno la lieta notizie a breve.

I due, ormai noti alle cronache come Ferragnez, sono già genitori di un bambino, Leone Lucia, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood nella contea di Los Angeles. Alcuni segnali nei giorni scorsi avevano fatto destare più di un dubbio sulla probabile seconda gravidanza. La Ferragni aveva dapprima saltato alcuni eventi ai quali era attesa, in seguito sul suo account Instagram ha postato alcuni scatti che sembrano suggerire ai follower degli indizi.

In una foto l'influencer appariva circondata da numerosi palloncini rosa, mentre in una Instagram story postava lo scatto di una collana a cui, con una grafica rosa, corrispondeva il nome di una persona a lei cara per ogni ciondolo, e sull'ultimo ciondolo appariva la scritta "future children". La 33enne imprenditrice digitale ha finora evitato ogni commento, e ha negato di essere incinta anche quando, alcuni dei suoi milioni di follower, le hanno posto la domanda in maniera esplicita.