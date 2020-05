La Ferragni è di nuovo incinta? Spunta l'indizio "future baby..."

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti ad allargare la loro famiglia? Da tempo circolano voci di una possibile nuova gravidanza dell'influencer, anche a causa di un pancino sospetto che di tanto in tanto si affacciano sui social. Chiara Ferragni non hai mai smentito le presunte voci di un nuovo arrivo in casa Ferragnez e in una storia condivisa in queste ore ha alimentato il gossip, tanto che la domanda che ci si pone adesso è: Chiara Ferragni è già incinta oppure con Fedez stanno lavorando per far si che questo accada a breve?

Ad alimentare i dubbi dei milioni di seguaci di Chiara Ferragni ci ha pensato un brevissimo video pubblicato dalla moglie di Fedez. La Ferragni si è dimostrata particolarmente sensibile agli effetti causati dalla pandemia di coronavirus e ha deciso di aiutare le piccole aziende selezionate, senza un ritorno economico e quindi senza sponsorizzazione. L'ultima azienda che ha l'influencer ha deciso di promuovere sul suo seguitissimo profilo, che conta oltre 20 milioni di follower, è una piccola bottega artigiana di gioielleria del centro Milano. Una delle tantissime piccole realtà artigiane del Paese, che a causa della chiusura prolungata e della crisi economica potrebbe rischiare un collasso. Ecco che, quindi, Chiara Ferragni ha deciso di commissionare una collana che racchiuda tutte le persone a lei care della sua famiglia.