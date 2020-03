Chiara Ferragni mostra rotondità sospette, è l'effetto della quarantena o un dolce segreto?

La quarantena non risparmia nessuno. Vip e non vip si trovano costretti a casa per rispettare le disposizioni del governo. Chiara Ferragni e Fedez sono tra i volti noti più attivi in questo periodo di quarantena, tanto da occupare gran parte del loro tempo a intrattenere i loro milioni di follower. La coppia sta rispettando pedissequamente le regole imposte per il contenimento del coronavirus e così sono molto frequenti le dirette Instagram, così come le storie e le foto nel profilo. I Ferragnez stanno approfittando di questi giorni per trascorrere del tempo insieme al loro piccolo Leone, che proprio da poco, e durante la quarantena, ha festeggiato il suo secondo compleanno.

Per il bambino è stata una festa basso profilo, così come tutte quelle di questi giorni, trascorsa solamente insieme alla mamma e al papà. Ovviamente una gran gioia per Leone, che sembra divertirsi un sacco insieme ai genitori. Chiara Ferragni, così come tantissimi italiani di questi tempi, pare abbia deciso di dedicarsi alla cucina e stia preparando tantissimi ottimi manicaretti per la sua famiglia. È di queste ore uno scatto che la ritrae mentre prepara la pasta con i ceci, un piatto semplice ma perfetto per una giornata così fredda. Proprio per il compleanno di Leone, inoltre, Chiara Ferragni ha preparato una crostata che, sebbene non fosse esteticamente perfetta, pare fosse piuttosto buona. Per lo meno, questo è quello che ha detto suo marito Fedez.

Chiusi in costante isolamento in un appartamento, con un incremento della voglia di cucinare e di mangiare, molti italiani stanno prendendo qualche chilo. Una situazione comune per tanti, tanto da spingere Fedez a pubblicare sul suo profilo alcuni fotomontaggi che, però, ha suscitato un vespaio di polemiche contro il rapper. La foto mostrava i Ferragnez evidentemente ingrassati con la quarantena, con anche il piccolo Leone colpito dagli effetti della sedentarietà, ma questo da molti è stato visto come body shaming. Tuttavia, in una delle foto pubblicate di recente da Chiara Ferragni si può intuire un dettaglio curioso, che potrebbe già mostrare i primi risultati della quarantena, o forse altro.

La bella influencer è stata fotografata al tramonto sul terrazzo della sua stupenda casa di Milano. Indossa un bellissimo abito bianco che ne accarezza le forme, mettendole in risalto, ma ne sottolinea anche una in più. Chiara Ferragni, infatti, si trova di profilo e in questa posizione sembra ben evidente un principio di rotondità sul ventre. È un effetto della sedentarietà imposta oppure Chiara nasconde un dolce segreto?