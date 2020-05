Chiara Ferragni ricoperta di insulti per una lasagna: “Marchettara, ridicola”

Uno degli ultimi post di Chiara Ferragni ha scatenato, ancora una volta, l’ira di un hater che non è riuscito proprio a “digerire” il fatto che l’imprenditrice digitale si sia messa ai fornelli per preparare una lasagna con il sugo al ragù di un noto marchio italiano.

La quarantena dei Ferragnez sta trascorrendo tra giornate in compagnia del piccole Leone, iniziative benefiche che li hanno visti scendere in campo in aiuto dei più bisognosi e lauti pranzi e cene, spesso preparati dal padre di Fedez, Franco Lucia, che sta trascorrendo il periodo di isolamento forzato insieme al figlio, alla nuora e al nipote.

Ma se papà Franco ha ampiamente dimostrato di essere un cuoco provetto, anche Chiara si è cimentata con i fornelli e i risultati sono stati meno disastrosi di quanto potesse pensare. Nelle ultime ore, in omaggio alla mamma Marina Di Guardo che non vede sin da quando la quarantena è iniziata, la Ferragni ha deciso di preparare le classiche lasagne al ragù. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, però, la sponsorizzazione del sugo usato per la ricetta non è andata giù a qualche internauta.

“Ci tieni a cucinare per tua mamma solo quando è adv”, ha iniziato ad incalzarla un hater, che non si è placato dopo il primo commento velenoso, ma ha deciso di continuare ad inondare la bacheca della Ferragni di insulti sempre più pesanti. “Ridicola cucini solo per soldi...Quanto ti hanno pagata per dire queste min....te?”, “Tutta questa ‘italianità’ guarda caso ce l'hai solo da che è iniziata la quarantena...Idiota chi ti segue”, “Sei senza dignità... Pur di guadagnare adesso lucri anche sul cibo....Marchettara insulsa”, ha continuato a scrivere l’odiatore seriale.