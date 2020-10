Vergognoso insulto alla Ferragni ​che posta la foto in dolce attesa

Sono giorni frenetici quelli che sta vivendo Chiara Ferragni. La celebre influencer, dopo settimane di rumor che si sono rincorsi in giro per il web, ha confermato di essere in attesa di un secondo figlio. E lo ha fatto con un post in cui Leone ha mostrato la prima ecografia. L’emozione si è tagliata a fette, cosa che neanche Fedez è riuscita a trattenere. E così, nel corso delle ultime ore, i social sono stati testimoni di questo momento così importante per la coppia d’oro del momento. Dopo la foto del piccolo Leone, è stato condiviso anche il video in cui Fedez ha scoperto la maternità della Ferragni, ma è stato anche pubblicato un simpatico video di Tik Tok in cui la coppia ha rivelato della maternità a tutto il resto della famiglia. Gli hater, però, sono dietro l’angolo. Come sempre.

Nel mirino è finita una foto che Chiara Ferragni ha pubblicato nel corso della giornata di ieri, in cui con fierezza mette in mostra il suo pancino da mamma incinta. È un selfie, una di quelle foto che l’influencer si scatta nel grande armadio prima di un’uscita o di un incontro di lavoro. È sempre in tiro, sempre perfetta, ma questa volta non è l’outfit il protagonista della foto condivisa dalla Ferragni. La giovane ha voluto mettere in mostra le sue rotondità da neo-manna, condividendo la sua gioia con i fan. "Una delle mie prime foto con il pancino: 9 settembre, 11 settimane di gravidanza", si legge nella didascalia che accompagna il post. La foto, ovviamente, è stata scattata molto tempo prima dell’annuncio ufficiale e questo fa intuire come, sia Chiara che Fedez, hanno aspettato qualche giorno prima di rivelare la lieta novella. Sta di fatto che il post, come sempre, è stato sommerso da like e commenti. Alcuni di questi sono pungenti e vagamente ironici, simbolo che Chiara Ferragni riesce ancora a dividere il pubblico del web.

"Io dopo il pranzo di Natale", puntualizza un utente, ironizzando sulla grandezza della pancia della Ferragni."Il tuo pancione? Resta meno gonfio del mio dopo un bicchiere d’acqua", si legge. "Questa sono io in pre-ciclo", commenta un altro follower. "Secondo me ha mangiato soltanto una di quelle pizze che si rigenerano", ironizza un altro utente. "£No, invece ha bevuto due birre". E così, personaggi noti e meno noti, accolgono la nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Sarà sicuramente molto social, quindi gli hater sono già in agguato.