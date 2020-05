"Sei una comunista col Rolex". La Ferragni finisce nel mirino

Chiara Ferragni è l'influencer italiana più seguita, l'audience della bionda cremonese è internazionale tanto che le impression ai suoi post arrivano da ogni angolo del pianeta. Chiara Ferragni si inserisce nell'Olimpo dei personaggi più influenti del pianeta con il suo seguito di quasi 20 milioni di follower, un bottino ambito dai brand più noti e del lusso, che si contendono lo spazio sul profilo Instagram della Ferragni. La moglie di Fedez ha un enorme bacino di fan, a volte veri e propri devoti al suo personaggio imprenditoriale e non solo, alla base del suo successo come imprenditrice anche nel settore della moda, dove la Ferragni ha di recente lanciato una nuova capsule collection in collaborazione con un noto brand di abbigliamento sportivo, sold out in poche ore.

A fronte di un vasto numero di seguaci e sostenitori accaniti ci sono anche i detrattori, immancabili quando si è un personaggio pubblico, soprattutto se così tanto esposto. Sotto i post di Chiara Ferragni si trovano migliaia di commenti e molti di questi sono complimenti per la sua bellezza e semplicità ma ci sono anche le critiche, che spesso sono accanite e che sfociano sovente nell'insulto. In molti casi si tratta di invidia sociale, di utenti che dietro pseudonimi criticano la Ferragni per la sua vita agiata e per le altissime disponibilità economiche, che le permettono di vivere nel lusso e nell'agio. In un momento di così forte difficoltà per il Paese, Chiara Ferragni ha avuto la capacità di interpretare il cambiamento della sensibilità, mettendo da parte i brand del lusso in favore di sponsorizzazioni più pertinenti, legate alla quotidianità di ogni italiano. Un cambiamento di rotta che alcuni hanno apprezzato e altri no, che però non può cancellare quanto fatto in passato.