Chiara Ferragni ci riprova: una capsule collection per sostenere l'emergenza sanitaria

Chiara Ferragni ci ha preso gusto e ha lanciato una nuova campagna benefica. Dopo la raccolta fondi ideata e sostenuta insieme al marito Fedez, che ha permesso la realizzazione del nuovo ospedale da campo nella zona fiera di Milano, l’imprenditrice digitale ha deciso di raddoppiare, lanciando una nuova iniziativa di solidarietà.

Questa volta l’influencer ha scelto di coinvolgere il suo storico brand "Chiara Ferragni Collection", creando una collezione di abbigliamento sportivo in edizione limitata. La capsule, composta da felpa e pantaloni jogger, è nata in collaborazione con Oreo. Il sodalizio tra il marchio di dolciumi e l'influencer era nato a febbraio con il lancio sul mercato dei famosi biscotti nella confezione firmata dalla Ferragni. La creatività dei due brand è però andata oltre e quella che doveva essere una campagna di business si è trasformata in un progetto benefico.

Attraverso le storie del suo profilo Instagram Chiara Ferragni ha spiegato il suo nuovo progetto solidale: " Il lancio della capsule collection doveva essere fatto settimane fa, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto. Abbiamo comunque deciso di proseguire con il progetto, visto l’impegno di tante persone che c’è stato dietro, scegliendo però di devolvere il 100% del ricavato per la lotta al coronavirus. Sappiate che se la comprate state facendo del bene. Questo è un altro contributo che spero di poter dare al mio paese in un momento di difficoltà del genere ".

Il sito è stato preso letteralmente d’assalto dai fan dell’influencer, tanto da andare in blocco per alcune ore prima di tornare operativo. Le richieste stanno arrivando da tutto il mondo e non c’è da stupirsi visto che Chiara Ferragni ha un seguito da oltre 19 milioni di follower sui social. C’è da scommettere, invece, che la sua nuova capsule andrà esaurita in pochissimo tempo, contribuendo in modo concreto al sostegno di nuove attività benefiche di sostegno agli ospedali italiani in prima linea nella lotta al coronavirus.