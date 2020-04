Chiara Ferrragni, il quadro di Leone in braccio alla Gioconda scatena il web

Sole e bel tempo a Pasqua e Pasquetta di cui, purtroppo, non possiamo goderne appieno a causa delle restrizioni anti Coronavirus. È stata la stessa Chiara Ferragni a sottolinearlo mentre era impegnata alla preparazione di un uovo di Pasqua ripieno di tiramisù alle fragole. L’abbiamo infatti vista armarsi di sbattitore e sac a poche per preparare una bella metà di uovo di Pasqua ripiena di crema e savoiardi, come la migliore delle tradizioni del tiramisù vuole. Poi il tocco d’inventiva per decorare: delle gigantesche fragole e in men che non si dica il dolce è pronto!

Sta di fatto che, tra un impegno e l’altro per tenersi occupate in casa senza annoiarsi, la Ferragni ha pensato bene di consolarsi da questa Pasqua chiusi in casa prendendo il sole sul suo terrazzo con giardino nella zona Citylife di Milano. Un momento che l’influencer ha voluto immortalare scattando alcune foto. Di queste, ben quattro sono sbarcate su Instagram. Nelle prime due la vediamo prendere il solo su un lettino, nelle due rimanenti posa nel suo ampio appartamento. Tuttavia, sono proprio questi due ultimi scatti a scatenare i commenti dei follower che, invece di concentrarsi sull’espressione raggiante di Chiara, non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli al confine con il trash In una foto, infatti, si nota un grande dipinto alle spalle della Ferragni: si tratta di un adattamento molto particolare e personalizzato della Gioconda di Leonardo da Vinci, che tiene in braccio il piccolo Leone, figlio dell'influencer e del rapper Fedez. Purtroppo, però, non va meglio neanche nell'altro scatta visto che l'attenzione dei follower va tutta su un cartonato a grandezza naturale di Chiara Ferragni.

"Tra la Gioconda che tiene in braccio Leone e il tuo cartonato, non si sa quale sia la cosa più inquietante" , questo il commento di un utente di Instagram. Un altro invece scrive: "Doppia chiara Ferragni, a Fedez non ne bastava una!" . E ancora: "Ma il quadro della Gioconda che tiene in braccio Leo?!" , "No vabbè io voglio pure un quadro con la mia faccia dentro" , "Il cartonato e il mio ‘o mio dio chi c’è dietro’!" . Qualcuno, invece, scherza dicendo: "Ma la Gioconda con Leo in braccio è reale?" .

Infine, c’è chi fa notare che, in fin dei conti, anche in quarantena il giorno di Pasqua avrebbe pur sempre una sua sacralità e quindi scrive: "Il giorno di Pasqua in costume in casa è proprio indispensabile?!" .

