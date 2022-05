Chiara Nasti è incinta. Il gesto del bomber Zaccagni in campo

I fan di Chiara Nasti lo sospettavano ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore. L'influencer napoletana è in dolce attesa. L'annuncio è stato fatto dal futuro papà, Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio classe 1995, che nella gara di campionato contro lo Spezia ha esultato dopo avere segnato i gol del 2-2, mettendosi un dito in bocca e la palla sotto la maglietta a mimare la pancia.

Nelle ultime settimane Chiara Nasti era stata molto attenta a non rivelare la sua gravidanza. Sui social network, dove è presente ogni giorno con foto e video, l'influencer partenopea si era sempre mostrata in pose "tattiche" per evitare di svelare le prime rotondità. Le braccia posizionate sul ventre, le borse a coprire la pancia, gli abiti più ampi. E i fan, quasi due milioni su Instagram, non avevano notato niente. Almeno fino a qualche giorno fa, quando l'ultimo scatto con la pancia coperta da una borsetta ha scatenato la curiosità e soprattutto i sospetti.

" Sicuramente è incinta ", hanno commentato in molti sotto al post della Nasti. Voci insistenti che hanno indotto Chiara e Mattia Zaccagni a dare la notizia in modo pubblico e con un gesto plateale, già fatto in anni passati da campioni come Francesco Totti e Giorgio Chiellini. In occasione del match Spezia - Lazio, il centravanti biancoceleste ha segnato il gol del 2-2 e nell'esultanza ha annunciato la gravidanza della fidanzata, mettendosi il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca.