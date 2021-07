Chiara Nasti e lo strano tatuaggio. Il web si scatena: "Egocentrica"

Non c'è che dire. Il binomio Chiara Nasti - tatuaggi scatena sempre polemiche pungenti sul web e così è stato per l'ultimo tattoo sfoggiato dall'influencer partenopea. A farla finire nel mirino delle critiche è stata la scelta dell'imprenditrice napoletana di tatuarsi la sua faccia, con tanto di corona in testa, nella parte interna del braccio. Un'autocelebrazione che ha fatto letteralmente scatenare il popolo di Instagram e sono piovuti i commenti ironici e pungenti.

Chiara Nasti non è nuova a finire al centro dei gossip per la passione per i tattoo. Nel giugno 2020 l'influencer era finita al centro dei pettegolezzi per essersi tatuata sulla pelle una scritta con un evidente errore ortografico. Insieme ad un'amica si era fatta incidere sulla pelle il suo anno di nascita, '98. Peccato però che invece di scrivere l'apostrofo prima del numero (che indica i millesimi degli anni) il tatuatore abbia inciso sulla sua pelle 98′, ovvero i minuti. Una gaffe che l'ha fatta finire al centro di commenti ironici e beffardi.

A oltre un anno di distanza un nuovo disegno realizzato sulla sua pelle sta scatenando lo stesso chiacchiericcio. Chiara Nasti si è tatuata sul braccio il suo viso, in stile Harley Quinn, con tanto di corona regale sulla testa. Un tattoo che non passa di certo inosservato e che l'ha fatta finire al centro dei giudizi dissacranti degli internauti: " Non era già abbastanza egocentrica", "Ego smisurato", "Certo, per ricordarsi com'è prima che il chirurgo intervenga di nuovo". E ancora: "In momenti di amnesia può servire", "Ed io che pensavo non ci fosse niente di peggio di chi si tatua il proprio nome ".