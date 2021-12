Chiude il quiz di Magalli su Rai Due: "Fine dell'agonia"

Festività amare per Giancarlo Magalli. Dopo la condanna per diffamazione aggravata, nella causa avanzata da Adriana Volpe, il conduttore deve affrontare una nuova magagna: la chiusura del suo quiz Una parola di troppo in onda su Rai Due. Secondo Dagospia, la trasmissione è stata cancellata dai palinsesti di rete, ma il conduttore tiene viva la speranza con un post su Facebook.

Dopo lo storico addio a I Fatti vostri, il conduttore ha iniziato una nuova avventura televisiva lo scorso settembre alla guida del quiz Una parola di troppo. Il gioco a premi, in onda tutti i pomeriggi su Rai Due, non è andato però oltre un modesto 4% di share. Il pubblico non ha gradito i continui cambi di palinsesto con puntate rinviate e posticipazioni continue. Lo stesso Giancarlo Magalli si era lamentato della programmazione ballerina, causa principale della disaffezione del pubblico e del picco negativo di ascolti.

Il 24 dicembre andrà in onda l'ultima puntata del quiz. " Da gennaio non sarà più in palinsesto ", riferisce il sito Dagospia, parlando di fine di " un'agonia ". Che il format di Giancarlo Magalli avesse vita breve, però, era risaputo. Sin dall'esordio televisivo il conduttore aveva messo le mani avanti parlando di sole trenta puntate. La programmazione sarebbe dovuta finire ben prima di dicembre, ma i continui rinvii delle puntate hanno allungato a dismisura la messa in onda del quiz. Lo stesso conduttore lo aveva chiarito quando scoppiò la polemica per il suo post su Facebook, nel quale lamentava una programmazione " schizofrenica ", che penalizzava gli ascolti del suo programma.