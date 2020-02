Chris Hemsworth in Extraction, prossimo film d’azione di Netflix

Chris Hemsworth sarà il protagonista di Extraction, nuovo action movie di Netflix in arrivo ad aprile.

Extraction, la trama del film con Chris Hemsworth

Questa volta Chris Hemsworth non avrà i super poteri di Thor, ma sarà comunque ben addestrato e capace di risolvere situazioni pericolose. Nel film Extraction, infatti, Hemsworth vestirà i panni di Tyler Rake, un pericoloso mercenario tra i migliori in circolaizone il quale viene ingaggiato per liberare e portare a casa un giovane ragazzo, figlio di uno dei maggiori esponenti della malavita internazionale.

Il regista del film, Sam Hargrave, ha dichiarato a USA Today che per avvicinare Hemsworth al mercenario disilluso dalla vita, con un passato doloroso e con un unico scopo, cioè il suo lavoro, l’attore è stato "sporcato e insanguinato", ma che tutto ciò non ha fatto altro che renderlo ancora più affascinante. Il film, assicura Hemsworth, sarà un action movie in piena regola, con scontri corpo a corpo e inseguimenti, i quali hanno messo a dura prova l'attore, ma che, al tempo stesso, lo hanno fatto sentire di nuovo giovane.

Attori, regia e produzione

La star di punta di Extraction è ovviamente Chris Hemsworth. L’attore negli ultimi anni si è allontanato dal ruolo di Thor solo in poche occasioni, entrando comunque in altri franchise di successo, quali Men in Black, Ghostbusters e nella saga di Biancaneve con il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Hemsworth tornerà ancora nel ruolo del Dio del Tuono con Thor: Love and Thunder, diretto nuovamente da Taika Waititi.

In Extraction vedremo anche David Harbour, attore che abbiamo conosciuto su Netflix nella serie tv Stranger Things, nella quale recita con il ruolo di Jim Hopper. Anche lui, come molti altri colleghi, si appresta ora ad entrare nel mondo Marvel con il prossimo Black Widow. Nella parte del figlio del boss del crimine internazionale che deve essere salvato dal protagonista ci sarà il giovane interprete Rudhraksh Jaiswal. Completano il cast le attrici Golshifteh Farahani (Paterson, Sempre amici) e Fay Masterson (Eyes Wide Shut, Vice).

Alla regia farà il suo debutto alla guida di un lungometraggio Sam Hargrave, il quale in passato ha ricoperto ruoli da stunt-man, e di coordinamento di questo settore, proprio per la Marvel. Infine, anche alla sceneggiatura, troviamo nuovamente un legame significativo con la Marvel. Questa infatti porta la firma di Joe Russo, regista, insieme al fratello Anthony, degli ultimi due film degli Avengers.

Quando esce il film di Netflix

La presenza di questi professionisti partecipi del successo dei famosi cinecomics è un segno del potenziale di Extraction? Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 24 aprile, staremo a vedere.