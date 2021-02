Bobo Vieri prende in giro Renzi: "Choc, because..indovinate chi è?"

La situazione sta sfuggendo di mano e coinvolgendo tutti, dagli sconosciuti utenti del web ai personaggi famosi. Matteo Renzi è sulla bocca di tutti e non per questioni politiche, ma per i suoi siparietti diventati ormai virali. L'ultimo in ordine di tempo ad essersi preso gioco del leader di Italia Viva è il bomber Christian Vieri. Non una ma ben due volte nel giro di poche ore.

Il calciatore si è divertito a fare l'imitazione dell'ex premier e ha condiviso alcuni contenuto ironici sul web, scatenando l'ilarità dei suoi milioni di fan. Sui social network stanno spopolandoe video ironici sulle dichiarazioni in inglese rilasciate danel corso di alcune interviste con emittenti televisive straniere. Il suo inglese maccheronico e quelle espressioni un po' sui generis lo hanno messo al centro del l'ironia del popolo del web e le prese in giro si moltiplicano

Christian Vieri non è voluto essere da meno e nelle scorse ore si è divertito a scherzare con i suoi follower. Nelle storie della sua pagina Instagram l'ex calciatore ha pubblicato alcune divertenti imitazioni, citando i famosi "Very strong friends" e "First reaction, choc. Choc because..." pronunciati da Renzi nei giorni scorsi. Un siparietto che ha visto coinvolto Bobo Vieri in prima persona. "Chi è il personaggio?", ha chiesto ironicamente Vieri ai suoi seguaci, scatenando la reazione goliardica del popolo del web.