Da "Choc because..." a "The best, best, best": Renzi è nel mirino social

Dall'apertura dell crisi di governo alle prese di posizioni pubbliche, una cosa è certa: Matteo Renzi non smette di essere sotto i riflettori. Ma la sua figura, più che quella di un esponente politico, stando ai commenti sui social sta assumendo sempre di più i tratti della "macchietta". "Persona dal comportamento bizzarro e singolare, che suscita ilarità e simpatia", recita il dizionario.





Lo pensano così gli utenti del web che da settimane, sin dall'avvio della, stanno inondando i social con decine di, video goliardici, caricature e fotomontaggi con Matteo Renzi come protagonista. Altro che "picconatore" e "accoltellatore", lo sgambetto del leader di Italia Viva al premier Conte e a tutto l' esecutivo sa tanto di baracconata e il web si diverte. Da "first reaction, choc" al meme di baby Renzi sono decine i contenuticreati ad hoc per sbeffeggiare Matteo Renzi che alla fine, diciamoci la verità, in tutta questa situazione ci si è messo da solo. Forse con Rocco Casalino, più che in disaccordo, si sarebbe trovato in sintonia (fosse solo per quella voglia di protagonismo tanto cara ad entrambi).

Tutto è nato da " First reaction, choc...because ", un estratto dall'intervista che Renzi ha rilasciato alla Bbc giorni fa, diventato meme in pochi istanti. Decine di video nati da quel filmato e diventati virali grazie all'applicazione FaceApp che ha permesso, agli utenti più goliardici, di trasformare il leader di Italia Viva in un bambino.