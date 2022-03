"Ci sono discussioni...". Aldo Montano torna sulle parole della moglie in sostegno di Putin

A schierarsi a favore di Vladimir Putin in questo momento storico ci vuole un gran coraggio ma non sono pochi quelli che, per ideologia o perché amanti dell'anticonformismo non disdegnano di appoggiare il presidente della Russia. Molti sono suoi connazionali, altri no. Tra i russi che in questo momento non condannano l'azione militare in Ucraina c'è anche Olga Plachina, schermitrice russa moglie dell'italianissimo Aldo Montano. La sportiva ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto molto discutere rispondendo ai suoi follower, soprattutto per alcuni passaggi in cui la campionessa di scherma non si dissocia da Putin pur condannando la guerra. Parole sulle quali ha provato a mettere una pezza suo marito nel tentativo di non ledere l'immagine pubblica di entrambi.

" Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice. Purtroppo nessuno di noi sa la verità ", ha detto la donna. Olga Plachina ha poi aggiunto: " Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa ".

Al Corriere della sera, Aldo Montano ha provato a chiarire meglio il pensiero di sua moglie. " Mi sto consultando sul da farsi, la questione è delicata. La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare ", h detto il campione italiano di scherma.