"Putin mi è sempre piaciuto". Scoppia la bufera social su Lady Montano

Olga Plachina finisce nella bufera. Le sue dichiarazioni su Vladimir Putin hanno scatenato l'ira del web, alla luce dei fatti drammatici che stanno segnando la guerra in Ucraina.

La giovane modella e atleta, nata in Russia 24 anni fa ma residente in Italia da quando è iniziato il suo legame con Aldo Montano, è ormai dopo l'esperienza dell'ex schermidore al Gf Vip una vera star sui social e il suo profilo Instagram è schizzato a quasi 60mila followers. Qualche giorno fa Lady Montano voleva solo condividere con i fan le immagini della sua festa, ma essendo lei di origini russe, i suoi follower hanno sollecitato la ragazza a dare un'opinione su quanto sta accadendo in Ucraina. Opinione che lei ha dato, ma che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social.

"Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice" ha scritto Olga Plachina sul suo account Instagram. Parole difficili da accettare non solo per chi è ucraino, ma anche per chi soffre solamente a vedere le immagini a cui tutti i giorni siamo sottoposti.

A quel punto le reazioni degli utenti sono state molto dure: "Tra qualche anno proverai vergogna per queste parole (forse)", "Vergognati". Critiche ferocissime che non hanno scalfito la modella tanto da continuare ad esprimere il suo punto di vista senza paura: "Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa".

Almeno per il momento Montano ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulle parole della moglie, ma c'è anche chi l'ha difesa definendola una donna che ha il coraggio di dare un'opinione fuori dal coro. Nel frattempo la stessa Plachina ha preferito disattivare i commenti dal suo profilo Instagram, in attesa che passi la bufera nei suoi confronti.