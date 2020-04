Cindy Crawford non è invecchiata: il confronto con la foto del 1994

Cindy Crawford ha ceduto all'invito di un'amica e ha partecipato a una challange di Instagram, nel dettaglio la #FirstDateChallenge, che vede i fruitori del social network pubblicare gli scatti della prima uscita di coppia. Un'immagine che li ritrare al fianco del compagno o della compagna per quella che è considerata la prima foto insieme, una gara che la top model ha assecondato con un ritratto davvero affascinante.

Nello scatto - datato 1994 - sono immortalati due giovanissimi fidanzati, nel dettaglio Cindy e l'allora compagno e ora marito Rande Gerber. Bellissimi, felicissimi e molto innamorati, i due posano per un ritratto che mostra tutta l'essenza del loro amore e la loro incredibile bellezza, che non sembra voler cedere al passare del tempo. Cindy e Rande, ora 54 e 57 anni, stavano trascorrendo la loro prima vacanza di coppia, la prima di moltissime altre e che li avrebbe condotti al matrimonio nel 1998 e alla creazione di una famiglia.

La modella, famosissima negli anni '90, era in attesa dell'ufficializzazione del divorzio dall'ex marito Richard Gere e pronta a vivere il resto della sua vita al fianco del bel Rande. La foto ha fatto il pieno di like da parte dei fan ma anche di molti VIP, ex colleghi e amici del mondo dello spettacolo, come ad esempio Naomi Campbell e la stupenda Helena Christensen. L'amore tra i due è nato gradualmente, a unirli una salda amicizia che nel tempo si è evoluta e trasformata in un legame forte e longevo.

Come confermano i più di 25 anni di unione e affetto, una complicità senza tempo che li ha portati a creare una famiglia trasformandoli in genitori. Lo scatto non solo ribadisce il loro sentimento ma anche l'incredibile somiglianza con i due figli: Kaia, anche lei modella, e Presley Gerber. La foto pubblicata non è casuale perché rappresenta un momento importante e simbolico della nascita della loro unione: l'esordio di un cammino lungo e complice, che li avrebbe condotti a concretizzare il tutto con un matrimonio top-secret nel 1998. Una celebrazione privata e intima ma realizzata in modo romantico su una bellissima spiaggia.

