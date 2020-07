Un altro grave lutto per Claudia Galanti

Non c'è pace per Claudia Galanti, la cui vita, tra fama e agi, è stata tragicamente segnata dalla morte delle persone a lei più care. Dopo la madre e la figlia di soli 9 mesi, oggi la modella paraguaiana ha dovuto dire addio al padre, morto improvvisamente. La notizia è stata resa nota dal settimanale Oggi, che ha svelato come la showgirl, oggi impegnata in un nuovo progetto professionale, abbia appreso la dolorosa notizia mentre si trovava a lavoro.

La vita continua ad accanirsi con Claudia Galanti. Una nuova tragica morte, infatti, ha colpito di recente la modella sudamericana, quella del padre, deceduto per cause sconosciute pochi giorni fa. Un tragico destino quello dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi costretta a dire addio, troppo presto, alle figure chiave della sua vita. A soli 17 anni la Galanti era rimasta orfana di madre, morta prematuramente. Poi il drammatico lutto vissuto sei anni fa, quando la sua ultima figlia, India Carolina Sky, veniva a mancare a soli nove mesi di vita. Una "morte bianca", come viene definita quella in culla, che ha strappato dalle braccia della Galanti la sua piccola e che la modella non ha mai superato.

Oggi la nuova drammatica perdita. Claudia Galanti si trovava a lavoro quando ha ricevuto la notizia dell'improvvisa morte del padre, che viveva nel paese di origine della famiglia, il Paraguay. Impegnata nel suo nuovo progetto Foodbeats, dedicato alla cucina e alle ricette sul web, la Galanti sembrava aver voltato finalmente pagina, ritrovando la serenità perduta. Sui social network è sempre più protagonista davanti ai fornelli, impegnata nella creazione di contenuti dedicati alla cucina, sua grande passione. I rapporti con il padre non erano mai stati tranquilli, dopo la morte della madre e nell'intervista rilasciata a Rivelo due anni fa, il programma condotto da Lorella Boccia sul Nove, lei aveva svelato di aver avuto un passato di incomprensioni con la figura paterna. Rapporti che però erano stati riallacciati negli ultimi anni, nonostante la distanza. All'improvviso ecco però arrivare l'ennesimo lutto per lei, donna forte e protagonista per anni della televisione italiana. L’uomo si è spento nella sua casa in Paraguay, sua terra di origine, ma al momento non sono state rese note le cause e le circostanze del decesso.