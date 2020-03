Clizia Incorvaia è hot. Ma il web si scatena contro di lei

Famosa anche per essere stata la moglie di Francesco Sarcina, il frontman del gruppo pop rock Le Vibrazioni, Clizia Incorvaia è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Inoltre, Clizia è stata anche uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha iniziato una relazione sentimentale con Paolo Ciavarro. La loro storia, però, ha avuto vita breve visto che è stata espulsa per frasi inaccettabili contro l'inquilino Andrea Denver.

Sta di fatto che Clizia Incorvaia si è goduta davvero poco la libertà fuori dalla casa del reality show. Infatti, a causa della quarantena forzata per via del coronavirus, si può dire che sia passata da una "reclusione" ad un’altra. Ma poco male. L’ex di Sarcina si sta godendo questo periodo al fianco di sua figlia Nina, anche se la lontananza della sua fiamma si fa sentire. Tantissime le stories di Instagram che dedica a Paolo. "Ti penso sempre, ti aspetto" , è la promessa che ha fatto all’uomo che ha saputo farla innamorare di nuovo.

Tuttavia, sul suo profilo Instagram non compaiono solo le dediche d’amore, ma anche i momenti salienti passati nella casa del Grande Fratello Vip, tenendo sempre attivo il rapporto con il suo pubblico. Come se non bastasse, però, Clizia Incorvaia sembra abbia escogitato un modo per rendere questa quarantena molto più piacevole. Come? Con uno scatto decisamente hot che lei stessa si augura possa farla arrivare a 8 milioni di followers.

Bellissima come sempre, Clizia mette in bella mostra il suo fisico statuario sapientemente accompagnato da uno sguardo profondo e seducente. Nello scatto in questione, la vediamo con indosso dei pantaloni larghi e un body praticamente trasparente. Il suo prosperoso seno appare senza censura e lascia tutti a bocca aperta. Insomma, davvero qualcosa di inaspettato e travolgente. Non a caso, nel giro di pochissimo tempo, il post ha collezionato oltre 25mila like e altrettanti commenti di apprezzamento. "Sei perfetta" , "Un capolavoro" , "Mamma mia sei incantevole" e "La più bella di tutte" , si legge tra gli infiniti complimenti dei suoi ammiratori. Altri, invece, le augurano di vivere una bellissima storia d’amore al fianco del suo Paolo. "Quando uscirà Paolo e chi vi staccherà più a voi" , scrive un utente. Un altro le ordina con affetto: "Baciatevi come se non ci fosse un domani appena sarà possibile!" . E ancora: "É bello vedere questo tuo modo di rispondergli, è dolcissimo. E quando Paolino uscirà (spero sempre vincitore!), se non potrà averti subito fisicamente, avrà queste tue dolcissime parole. Siete puri" .

Qualcun altro, però, non ha apprezzato il suo décolleté dato in pasto ai ‘guardoni’ del web perché una mamma dovrebbe dare il buon esempio. Qualcuno, infatti, la rimprovera: "Ti vuoi mettere quel cavolo di reggiseno?" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?