Clizia Incorvaia: "Sarcina mi diceva sei bellissima e mi sminuiva"

Il Grande Fratello Vip ha riportato il sorriso nella vita di Clizia Incorvaia che, dopo una turbolenta separazione dal marito Francesco Sarcina, non pensava di poter incontrare il suo principe proprio nella Casa di Cinecittà.

Squalificata per le frasi su Buscetta, la Incorvaia è stata costretta ad interrompere l’idillio che stava vivendo con Paolo Ciavarro, in attesa che il Gf Vip finisca e loro possano bersi “una birretta a Fregene”. “ Il mio cuore non batteva così da anni – ha raccontato in una intervista per il settimanale Chi, pur ammettendo di voler dosare ancora bene le parole e non parlare di “amore” - . Posso dire che tra noi c’è un legame magico [...] lui ha fatto venire fuori la mia anima [...] Con Paolo sono completamente io e lui mi apprezza. Tutti quelli che si sono avvicinati in questi anni erano attratti dalla mia presenza fisica: lui non si è fermato all’incarto, ha voluto la caramella ”.

Una dichiarazione d’amore per Ciavarro, dunque, ma anche una sonora frecciatina nei confronti degli uomini del suo passato e, in particolar modo, dell’ex marito Francesco Sarcina. Ribadendo quanto Paolo sia stato bravo e profondo nel comprenderla appieno, “più di gente che è stata con me sei anni”, Clizia non ha esitato a mettere a confronto il frontman de Le Vibrazioni con l’uomo che lei oggi ha accanto e che spera di riabbracciare a Gf Vip concluso. “ Il mio ex mi diceva ‘quanto sei bella e quanto sei bella’, ma lui non vedeva quello che c’era oltre, che è molto più bello: la mia anima, la mia sensibilità, la mia simpatia, il mio amore per la vita, l’essere anche un po’ fuori dal comune – ha spiegato Clizia - . Mi diceva che ero bellissima e mi sminuiva: lui non sapeva stare nella bellezza. Paolo invece è elegante, romantico, colto, selettivo, un po’ timido, bello, fine. Paolo è un principe. Anche se oggi so che il mio principe azzurro, prima di tutto, sono io ”.

Delle sue passate esperienze sentimentali, però, Clizia non rinnega nulla. Certa che il ciò che ha vissuto l’abbia rafforzata e che le sue insicurezza l’abbiano spinta verso un certo tipo di uomini, oggi ha dimostrato di essere riuscita a scavare a fondo e colmare quelle perplessità che l’hanno portata a fare degli errori in ambito sentimentale. Il rapporto con Francesco Sarcina, tuttavia, continuerà per il bene della figlia Nina che, proprio nel periodo di clausura della Incorvaia al Gf Vip, è stata con il padre.