Clizia Incorvaia incastrata da una foto: cosa è successo

Lo scorso lunedì 2 marzo è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip. E il quindicesimo appuntamento tv del reality condotto da Alfonso Signorini ha visto Paolo Ciavarro venire a conoscenza di un rumor, secondo cui la sua nuova fiamma ed ormai ex gieffina -Clizia Incorvaia- gli avrebbe mentito sulla sua età. E nelle ultime ore la blogger è, non a caso, al centro dell'attenzione mediatica, per una vecchia foto postata sul suo profilo Facebook, che a quanto pare rivela la sua vera età anagrafica.

L'immagine rivelatrice in questione -che la Incorvaia aveva condiviso su Facebook nel 2016, o meglio nel giorno della celebrazione del 36° anniversario di matrimonio dei suoi- immortala i genitori mentre si scambiano gli anelli alle loro nozze e la madre appare in attesa della stessa Clizia. O almeno questo è quanto emerge nella descrizione riportata dalla Incorvaia al momento della pubblicazione della foto "incriminata".

Il 12 aprile 2016 -a corredo dell'immagine che ora porta a galla la verità - Clizia scriveva il seguente messaggio dedicato ai suoi: “Auguri a voi che mi avete insegnato l’amore eterno e che nonostante tutto, pregi, debolezze dell’essere umano. L’amore vero resiste a tutto è un fuoco che arde anche dopo 36 anni insieme. P.S: in questo giorno così solenne anche io, come la mia Nina, ero presente (mamma era al 4 mese di gravidanza)”.

E, da quanto scoperto in rete in queste ore, trapela inoltre che la Incorvaia sia prossima al compimento dei suoi 40 anni, previsto nel mese di ottobre 2020.

Paolo Ciavarro commenta le voci sull'età di Clizia Incorvaia

Nel corso dell'ultima diretta del Gf vip -trasmessa il 2 marzo su Canale 5- Signorini ha chiesto alla regia del suo reality di mostrare a Paolo Ciavarro e al pubblico un filmato contenente le immagini di un confronto televisivo, avvenuto tra la Incorvaia e Daniele Interrante a Live: non è la d'Urso. “Punto di domanda sulla tua età -aveva dichiarato l'opinionista, incalzando la squalificata dal Gf vip sulla sua età -. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna…".