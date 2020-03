Clizia Incorvaia spiega la sua frase su Buscetta

Non tutti sono convinti del reale pentimento di Clizia Incorvaia sulle parole terribili pronunciate durante una discussione con il coinquilino della casa del Grande Fratello Vip Andrea Denver: “ Sei un maledetto Buscetta pentito ” ha detto e per queste parole è stata esclusa dal "Grande Fratello". Ora a “Live Non è la D’Urso”, è contro cinque temutissime sfere che hanno molto da chiederle per capire se quello che ha detto lo pensa davvero o è stato come lei dice: “ Una reminiscenza di tanti anni fa dei tempi della scuol a”. Ma ancor prima di iniziare a parlare un servizio fatto in Sicilia mostra che alcuni suoi compaesani non sono stati molto d’accordo su quelle parole.

L’attacco delle sfere

I cinque “sferati” però, partono subito all’attacco ricordando a Clizia la gravità delle sue parole, ma lei si difende dicendo che da sempre è stata una donna impegnata contro la mafia e che addirittura sua madre voleva diventare magistrato.

La gaffe dell’età

Tra le tante domande però, c’è chi come, Daniele Interrante le chiede invece a bruciapelo altro. “ Punto di domanda sulla tua età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna… ”. Clizia cerca di sviare l’argomento: “ Non è di questo che stiamo parlando ” ma poi incalzata da più parti esce da questo empisse ricordando una sua zia: “ Come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara l’età”. A venirle in aiuto sua “suocera ” Eleonora Giorgi che la toglie dall’imbarazzo dicendole: “ Fregatene dell’età, e comunque io so quanti anni anni ”.

Si riparla di Sarcina

Il discorso poi va inevitabilmente sul suo ex marito il cantante Francesco Sarcina, con cui Clizia ha avuto un burrascoso passato. Viene intervistata una presunta amante del cantante che racconta una storia davvero terribile. Dice infatti di averlo conosciuto durante il concerto e di aver poi proseguito la relazione per ben quattro anni, accusando poi Clizia di essere una calcolatrice e che è impossibile che non si sia mai accorta di essere stata tradita.

“Oltre che cornuta anche mazzata ” commenta amaramente la Incorvaia tornati in studio. Ma queste cose non la stupiscono perché alla fine del suo matrimonio aveva scoperto tutti i tradimenti e le chat che il marito intratteneva. Molti degli opinionisti sono al suo fianco domandandosi come un’amante si permetta di dare la colpa ad una moglie per il tradimento del proprio marito.

L’amore per Paolo Ciavarro