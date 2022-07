"Non riconosco i volti delle persone". La confessione di Brad Pitt

Distaccato, riservato, snob, egocentrico. Così è stato definito più volte Brad Pitt nel corso degli anni. Ma oggi si scopre che il suo modo di essere scostante è dovuto a una patologia neurologica, la prosopagnosia. L'attore ha rivelato di soffrire di questo disturbo - che causa l'incapacità di riconoscere i volti - durante l'ultima intervista rilasciata a GQ.

" Nessuno ci crede, ma per me è un vero problema", ha confessato Brad Pitt, svelando che questa patologia gli crea molti disagi quando si trova in contesti sociali come eventi e feste. Riconoscere un volto già visto in precedenza per lui è quasi impossibile: "La verità è che vorrei davvero ricordare le persone che incontro e mi vergogno di non riuscire a farlo ". Pitt avrebbe iniziato a avere problemi nel riconoscere i volti dal 2013, ma ha confessato di non essersi ancora sottoposto a accertamenti specifici per diagnosticarlo con certezza.

Contrariamente a quanto si possa pensare la prosopagnosia è molto diffusa nel mondo e gli studi clinici realizzati dal Prosopagnosia Research Center rivelano che 1 persona su 50 ne soffre. Si tratta di un disturbo neurologico che può derivare da ictus o lesioni cerebrali, ma anche da alcune malattie neurodegenerative. In alcuni casi la prosopagnosia si manifesta già dalla nascita come una condizione genetica. Le persone che soffrono di questo disturbo - che si manifesta con diversi gradi di intensità - devono imparare a conviverci, utilizzando le cosiddette "strategie compensative" per riconoscere i volti delle persone.