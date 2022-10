Comencini: "Django è un western femminista"

Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata, in anteprima mondiale, Django, l'attesa serie western originale di Sky e Canal+ che esordirà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Si tratta di un nuovo omaggio, dopo Django Unchained di Quentin Tarantino, all'omonimo film di culto di Sergio Corbucci.

Alla regia dei primi 4 dei 10 episodi (gli altri sono di David Evans e di Enrico Maria Artale) c'è una regista, Francesca Comencini anche direttrice artistica della serie:

«I western degli anni 70, ed è anche il motivo per cui li amavo tanto, erano film di rivolta i cui protagonisti erano antieroi, refrattari e anarchici. Django la serie è un western contemporaneo, femminista, psicologico che mette in scena i cambiamenti dell'oggi e le preoccupazioni che ne derivano. Un po' sono stati per me gli anni '70: sognare, divertirsi, e attraverso il divertimento superare ogni paura», dice la regista di Gomorra - La serie che in apertura di conferenza stampa ha voluto ricordare Masha Amini esprimendo solidarietà alle donne che in Iran stanno lottando per la libertà.

Prodotta dall'italiana Cattleya e dalla francese Atlantique Productions con Sky Studios e Canal+, Django segue abbastanza fedelmente l'originale del 1966 con l'attore Matthias Schoenaerts al posto di Franco Nero che nel Texas di fine 800 cerca vendetta dopo che la sua famiglia è stata sterminata. C'è sempre qualcuno che gira trascinando una bara e c'è, ma è stata ampliata nella sceneggiatura di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, anche co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini, la figura di Elizabeth Thurmann, interpretata da Noomi Rapace a cui ieri la Festa del cinema ha consegnato il premio alla carriera, che è la potente e spietata nemica di John Ellis (Nicholas Pinnock), il visionario fondatore della città di New Babylon dove si svolge gran parte del racconto tra violenza e tragedia, con le classiche sparatorie ma anche con un'inedita introspezione dei personaggi pure un po' mélo.