Comic-Con di San Diego cancellato, è la prima volta in 50 anni

La pandemia di Coronavirus, che negli Stati Uniti è ancora nel pieno della Fase 1, sta portando alla cancellazione di molti eventi. L'ultimo dei quali è lo storico Comic-Con di San Diego, evento in cui ogni anno si riversano fan da tutto il mondo per incontrare i propri idoli e avere anticipazioni su film e serie TV di prossima uscita.

Il Comic-Con è diventato ormai non solo una tradizione, ma anche uno degli eventi intorno a cui ruota il mondo dello spettacolo e della settima arte. Un appuntamento fisso in cui molte produzioni promuovono i propri progetti, presentandoli direttamente al pubblico in sala. Quest'anno però, per la prima volta in 50 anni, il Comic-Con di San Diego non avrà luogo. L'annuncio della cancellazione è arrivato tramite un post sull'account Instagram ufficiale della kermesse, in cui viene spiegato il motivo per cui gli organizzatori sono arrivati a prendere questa triste, ma necessaria decisione.

Nel comunicato ufficiale si legge: "Le ultime settimane sono state senza precedenti. Da quando è apparso evidente che le restrizioni legate al COVID-19 non sarebbero state un problema momentaneo, abbiamo dovuto prendere la triste decisione di cancellare il Comic-Con per la prima volta nei suoi 50 anni di storia. Il monitoraggio continuo dei consigli della sanità e le recenti dichiarazioni del governo della California hanno reso chiaro che non sarebbe stato sicuro procedere. L'evento tornerà al Convention Center di San Diego nel week-end 22-25 Luglio 2021".

Sempre nel comunicato, inoltre, si spiega ai fan come procedere a causa della cancellazione: "Coloro che hanno comprato il pass per il Comic-Con 2020 avrà la possibilità di chiedere un risarcimento o trasformare il loro badge in uno valido per il Comic-Con 2021. Tutti coloro che sono in possesso di un badge così come gli espositori riceveranno una mail la prossima settimana con le istruzioni per richiedere il rimborso o trasferire il pagamento per il Comic-Con del 2021. Ringraziamo i nostri amici per il loro continuo supporto e stiamo pensando anche alla possibilità di una versione online che potrebbe darci la possibilità di condividere materiale nella comunità per cui il Comic-Con è famoso".

Il Comic-Con di San Diego non è l'unico evento che è stato cancellato a causa del coronavirus. Un altro evento molto importante come il Festival di Cannes è ancora sull'orlo del baratro, sebbene le sezioni parallele della Semaine de La Critique e la Quinzaine des Réalisateurs sono già state cancellate.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?