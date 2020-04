Commozione per Sharon Stone nel ringraziare gli angeli della Croce Rossa italiana

La battaglia per debellare il coronavirus ancora non è finita. La pandemia, oramai, da settimane si è sparsa a macchia di leopardo non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. E il personale medico sta facendo di tutto, anche l’impossibile, per fermare il contagio. Si lotta, si vive e si muore purtroppo. Nello stesso tempo continua la gara di solidarietà che la gente comune e le personalità di spicco del mondo dello showbiz rivolgono a tutte quelle persone che in prima linea combattono il virus. Anche Sharon Stone si mette in gioco in questi periodi così bui e complicati. In un video che ha pubblicato sui social, diventato subito virale sul web, la celebre attrice americana e sex symbol mondiale, ringrazia tutti gli operatori e i volontari della Croce Rossa italiana per il supporto e le forze che stanno investendo per sconfiggere il virus.

Sharon Stone a Roma nel 2018 ha ricevuto la medaglia d’oro dalla Croce Rosse e ora, indossando la divisa dell’ente, esprime tutto il suo affetto in un video che è stato pubblicato su twitter. "Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro. Vi ammiro – esordisce l’attrice visibilmente commossa -. Vedo immagini in cui voi entrate nelle case delle persone e portate fuori le vittime del virus. Vi guardo nelle ambulanze e parlare con i malati attraverso i tubi di plastica. Sono orgogliosa di voi e che intervenite con competenza per salvare la vita delle persone". La Stone è sempre in forma. I capelli sono raccolti in un semplice chignon, indossa gli occhiali da vista e un paio di orecchini che scendono lungo il collo. È seria, compita, anche se appare virilmente provata per messaggio che vuole inviare ai volontari. "Voglio dirvi quanto significhi per me quello che fate – aggiunge -. Svolgete il servizio con diligenza e tanta dignità e attenzione. Sono con voi. Vi vedo. Il mio cuore è con voi. Per favore angeli, andate avanti. Vi seguo. Vi sono profondamente grata. Prego per voi. Dio vi benedica".

Come recita il messaggio che accompagna il video, la Croce Rossa ammette che Sharon Stone da tempo è una sostenitrice dell’ente ed è stata lei stessa a voler inviare un messaggio a tutti i volontari. “Parole che ci danno forza per andare avanti nella battaglia contro il Covid-19”. L’attrice così si unisce al coro di star che sostengono la ripresa del nostro paese.