La chiamata di Camilla a Kate: "Solo così puoi tenerti William"

Se per caso tra i vostri sogni di bambina o, perché no, di adulta, c’è diventare regina o principessa, vi consigliamo di rivedere i vostri piani. Il mestiere di sovrana porta grandi soddisfazione e un potere enorme, ma è altrettanto duro e non risparmia terrificanti cantonate. Ci “raccontano” i pro e i contro della vita da royal i protagonisti di oggi, la regina Elisabetta, Camilla Shand, il principe William e Kate Middleton

Il primo amore non si scorda mai. Parola della regina Elisabetta

Pensavate che il primo amore della regina Elisabetta fosse il principe Filippo? Male, perché non è così. Una delle amiche d’infanzia della sovrana, Lady Alathea Fitzalan Howard, racconta nei suoi diari postumi (pubblicati lo scorso 8 ottobre con il titolo “The Windsor Diaries: A Childhood with The Princesses) che la giovane Lilibet, non ancora quindicenne, si sarebbe presa una cotta tremenda per Hugh FitzRoy, conte di Euston. “Lo adoro” avrebbe perfino confidato la principessina a Lady Alathea. Il conte era “adorato” anche dai genitori di Elisabetta. Peccato (o per fortuna, chissà), che lui non avesse alcuna intenzione di sposare la futura regina. Per non lasciare alcun dubbio, nel 1946 sposò Anne Fortune FitzRoy, una giovane senza lignaggio che sarebbe divenuta una delle dame di compagnia della sovrana. Elisabetta aveva l’innamoramento facile di quasi tutte le ragazzine della sua età, visto che avrebbe messo gli occhi anche sui duchi di Rutlande e Buccleuch. Nulla di serio. Nel 1942 il suo cuore batteva già per Filippo. E sarebbe stato per sempre.

Camilla Shand, regina? Non scherziamo

Quando la regina Elisabetta non sarà più (speriamo il più tardi possibile), Camilla Shand preferirebbe diventare “principessa consorte” e non “regina consorte”, come stabilisce la legge britannica. Così rivela Penny Junor, autrice della biografia “The Duchess”, dedicata alla lungimirante Camilla. Il motivo di questa scelta? La moglie del principe Carlo vorrebbe evitare confronti con due “mostri sacri”, Lady Diana e la regina Elisabetta. Lei, che una volta era “quella donna malvagia” nelle parole dell’attuale sovrana, si è ritagliata un posto ben preciso nella royal family. Defilato, low profile, ma non per questo meno carismatico, dal momento che i sudditi hanno imparato ad apprezzarla. Camilla sta dimostrano di essere scaltra: sembra che abbia imposto la sua volontà già prima del matrimonio e che Buckingham Palace l’abbia accettata. Come la mettiamo, però, con la legge secondo cui la moglie di un re è automaticamente una regina consorte? Ci penserà il principe Carlo a sbrogliare la matassa quando, ma soprattutto se, salirà al trono.

Quella telefonata di Camilla a Kate Middleton

Riuscite a immaginare Camilla Shand nelle vesti di materna consigliera di Kate Middleton? No? Allora dovrete ricredervi. A tal proposito, nella biografia “Battle Of Brothers”, Robert Lacey rivela un aneddoto interessante. Quando il fidanzamento tra William e Kate venne ufficializzato, la duchessa di Cornovaglia avrebbe telefonato alla fidanzatina più invidiata d’Inghilterra (e forse del mondo) per regalarle qualche perla di saggezza sul modo migliore per tenersi un principe. Camilla avrebbe suggerito a Kate di modificare i suoi orari e, di conseguenza, tutta la sua vita, in base agli impegni e ai programmi del futuro marito. Qualcuno potrebbe suggerire che questo significhi non avercela proprio una vita. Magari il consiglio farà venire le rughe di disapprovazione alle femministe. Piaccia o no, questa è la royal family.

Il principe William ha lottato contro il coronavirus