Italian's Got Talent, confermata la giuria

Le vacanze ancora non ono finite ma già, parlando di tv si pensa alla nuova stagione e soprattutto ai programmi must immancabili nella stagione autunnale. E se squadra che vince non si cambia, anche quest’anno al tavolo della giuria di Italia’s Got Talent, il talent show in onda prossimamente su TV8, ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Per il quinto anno consecutivo la conduzione del programma è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una formazione consolidata e amatissima dal pubblico che anche quest’anno è pronta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

Una riconferma voluta e premiata dall’affetto del pubblico che nei giudici hanno ammirato la simpatia e la professionalità, così come quella della neo mamma Lodovica Comello che lo scorso anno non aveva potuto partecipare alla finale perché in procinto di dare alla luce il piccolo Teo.

Il grande viaggio alla ricerca di nuovi talenti che hanno dopo anno appassionano e stupiscono il pubblico sta quindi per ricominciare e mai come quest’anno per una categoria danneggiata dal Covid come quella dello spettacolo c’è una grande voglia di tornare ad esibirsi.

I casting sono aperti e tutti hanno ancora la partecipare iscrivendosi ai casting per la nuova stagione ed esibirsi nuovamente live a settembre davanti alla giuria ma soprattutto al pubblico che tornerà presente.

Quest’anno infatti le Audizioni di Italia’s Got Talent si svolgeranno a Roma, negli studi di Cinecittà dove grazie a un impianto scenico totalmente rinnovato, gli aspiranti concorrenti si esibiranno davanti al tavolo dei giudici e tra il calore e gli applausi del pubblico in studio.

Nel totale rispetto delle normative anti-Covid è stato studiato un nuovo impianto scenografico non solo per la zona palco, dove gli artisti sia singolarmente sia in gruppo potranno effettuare le performance in totale sicurezza, ma anche per la platea, dove il pubblico sarà costituito da nuclei familiari, conviventi e dalle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale.

Per chiunque voglia iscriversi tutte le informazioni sono disponibili sul sito di www.italiasgottalent.it/casting. Media partner del programma è Radio Italia