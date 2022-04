"Stuprata a 18 anni" . La confessione choc di Bianca Balti

Le passerelle e la popolarità non cancellano il passato doloroso di Bianca Balti. La modella, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato la sua giovinezza fatta di abusi e violenze, che hanno segnato profondamente la sua personalità. A 14 anni le molestie durante una festa, a 18 lo stupro da parte di un ragazzo con il quale usciva. Episodi per i quali si è ritrovata in analisi e che l'hanno portata a incolpare spesso se stessa.

Negli scorsi giorni la topmodel di Lodi, che oggi vive stabilmente a Los Angeles, era finita al centro dell'attenzione mediatica per avere raccontato di essere pronta a diventare madre senza un compagno, grazie alla crioconservazione degli ovociti. Bianca Balti aveva svelato di avere avuto un rapporto malato con un uomo, che la sminuiva e la vessava. Una storia di dolore che la modella ha ricordato nell'ultima puntata di Verissimo.

Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la Balti ha raccontato non solo della separazione dal compagno, dal quale avrebbe voluto un figlio, ma ha ricordato come la sua giovinezza sia stata segnata da episodi di violenza. " A 14 anni ero andata alla mia prima festa - ha rivelato la modella - lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati in mente dei ricordi e ho capito che in quell'occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso ".

La violenza peggiore, però, l'ha subita a 18 anni, vittima del desiderio incontrollabile del ragazzo con cui usciva: " Era la persona con cui uscivo, mi piaceva quel ragazzo, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio. Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po' per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no". La modella ha svelato di avere detto no al ragazzo ma di non essere riuscita "a mandarlo via fisicamente".